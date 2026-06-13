Michel Salgado: La similitud entre Lamine Yamal y Lionel Messi es asombrosa

El ex defensa del Real Madrid y de la selección española, Michel Salgado, compartió sus opiniones sobre la estrella del Barcelona, Lamine Yamal. Señaló que el joven talento se acerca al nivel del legendario Lionel Messi con su habilidad técnica y su valentía en el campo. Salgado cree que el estilo de juego del adolescente lo sitúa en la categoría de jugadores extraterrestres. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con Mundo Deportivo, Salgado habló sobre la nueva joya de la selección española. Según él, Lamine Yamal no pierde la compostura no solo en duelos individuales, sino también en situaciones contra dos o tres defensas. El ex defensa destacó que esta cualidad era una parte integral del juego de Lionel Messi en su momento.

Ambos jugadores son productos de la academia del Barcelona, La Masia. Salgado enfatizó que este entorno ayuda a los jugadores a madurar temprano. A pesar de tener solo 18 años, Lamine Yamal ya ha logrado ser tres veces ganador de La Liga, campeón de la Euro 2024 y terminó segundo en la carrera por el Balón de Oro 2025.

Salgado también recordó los comentarios sobre Lionel Messi en el vestuario del Real Madrid en aquel entonces. Dijo que Messi demostró su grandeza al marcar un hat-trick en su primer El Clásico. Ahora, se espera que Lamine Yamal siga el mismo camino y alcance el nivel de leyendas como Pelé y Maradona.