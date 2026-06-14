El seleccionador de Marruecos hace una declaración tras el empate con Brasil

La Copa Mundial 2026, que comenzó en los campos verdes al otro lado del océano, ha sido el centro de atención de millones de aficionados desde los primeros días debido a sus partidos inesperados e intensos. En la 1ª jornada del Grupo C, Marruecos, uno de los equipos más disciplinados y peligrosos del continente africano, se enfrentó a los reyes del fútbol mundial, Brasil, y firmó un empate 1:1 muy disputado. Mientras el mundo admira la resiliencia de los marroquíes, el seleccionador Mohamed Ouabi participó en una conferencia de prensa para compartir sus pensamientos sobre este histórico encuentro.

El famoso periódico local Globo informa que, a pesar del empate, el entrenador africano señaló que sus jugadores lucharon solo por la victoria en el campo.

« Los chicos están decepcionados porque solo queríamos ganar »

Hablando sobre el estado mental y el rendimiento de sus jugadores después del duro partido contra un gigante mundial, el seleccionador de Marruecos dijo:

« Mostramos un juego de muy alta calidad y con mucho sentido. Para ser honesto, nuestro objetivo era llevarnos los tres puntos en este partido, pero el fútbol a veces produce resultados inesperados. Después del partido, hablé con los chicos en el vestuario y sentí que estaban un poco decepcionados y que el ánimo estaba bajo. Es natural, porque mis jugadores salieron al campo con el único deseo de ganar.

Necesitamos estar preparados idealmente para el importante partido contra Escocia en la próxima jornada. Por lo tanto, seguiremos trabajando incansablemente en nuestros errores analizando profundamente lo que nos faltó hoy. »

Puede familiarizarse con los indicadores iniciales de la selección nacional marroquí en la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 y el calendario de los próximos partidos a través de la siguiente tabla analítica especial:

Seleccionador nacional Oponente y resultado de la 1ª jornada Fuente oficial citada Razón de la bajada en la segunda parte Próximo oponente y estilo de juego Objetivo principal del equipo Mohamed Ouabi

(Marruecos) Brasil

(1:1, empate disputado) Globo periódico Ultramar calor incómodo Escocia

(Estilo diferente al de Brasil) En el próximo partido Obtener 3 puntos

Incomodidad meteorológica y próxima prueba contra Escocia

El experimentado especialista Mohamed Ouabi también explicó la disminución del ritmo del juego en la segunda parte desde un punto de vista táctico y natural.

« En la segunda parte, el ritmo y la intensidad en el campo bajaron un poco. Es una situación natural en el fútbol, especialmente con un calor tan extremo como el de hoy, no es un secreto que los jugadores se cansan rápido. En el próximo partido, si Dios quiere, esperamos conseguir los tres puntos tan esperados. Nuestro próximo oponente, los escoceses, juega un estilo de fútbol completamente diferente, único y distinto al equipo brasileño. Lo sabemos bien y ya hemos comenzado el plan de preparación contra ellos », concluyó el entrenador marroquí.

Recordemos que en la 2ª jornada del Grupo C, la selección nacional marroquí se enfrentará a Escocia el 20 de junio, y en la última 3ª jornada de la fase de grupos, competirá contra Haití el 25 de junio.

¡Siga los partidos más calientes de la Copa Mundial, el interesante camino de los representantes africanos en el torneo, los análisis de partidos y las noticias más fiables del mundo del deporte con nosotros en la página Zamin!