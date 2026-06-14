Mientras los ojos del mundo están puestos en los partidos de la Copa Mundial 2026 en América del Norte, la emoción de millones de aficionados uzbekos es única. Por primera vez en su historia, la selección nacional de Uzbekistán participa en la fase final de la Copa Mundial. Este evento histórico está en el centro de atención no solo en nuestro país, sino también entre la comunidad deportiva, expertos de renombre y entrenadores de los países vecinos.

Sergey Tashuyev, entrenador principal del club ruso Yenisey, habló con pasión sobre nuestra selección nacional defendiendo el honor de nuestra Patria en los campos de Estados Unidos, Canadá y México, y en particular sobre Abdukodir Khusanov, un líder defensivo del Manchester City, uno de los clubes más fuertes del planeta hoy en día.

¿Quién habría pensado que un niño que jugaba por 500 dólares se convertiría en una estrella del City?

El experimentado experto ruso destacó que sigue el ascenso del talento uzbeko con gran interés, habiendo jugado contra él en Bielorrusia:

«Es muy interesante ver el desempeño de Abdukodir Khusanov, quien jugó contra mi equipo Shakhtyor Soligorsk en Bielorrusia mientras estaba en el Energetik-BGU. Honestamente, en ese momento, ni siquiera noté quién era este jugador llamado Khusanov. Un niño joven estaba jugando contra nosotros, y creo que ganamos ese partido 1-0.

¿Quién habría pensado entonces que este chico se convertiría más tarde en uno de los principales líderes de un gigante mundial: el Manchester City? Mirándolo ahora, es muy interesante para mí comparar a ese chico humilde que solía jugar por solo 500 dólares al mes con la superestrella que brilla hoy en el City. Esta carrera es el ejemplo más hermoso para todos los jóvenes que persiguen sus sueños. Hay que trabajar duro y desarrollarse sin parar, y entonces las puertas de las grandes oportunidades siempre se abrirán en la vida».

A través de la siguiente tabla analítica especial, puede familiarizarse con el histórico y hermoso camino de transferencia del orgullo del fútbol uzbeko, Abdukodir Khusanov, desde Bielorrusia hasta el Manchester City:

Período y clubes Estatus y valor de transferencia Número total de partidos jugados Participación general en competiciones Eficiencia (Goles) Opinión del entrenador Sergey Tashuyev Academia Bunyodkor Aprendiz (Antes del inicio profesional) Equipo juvenil Torneos locales — Período de formación Energetik-BGU

(Bielorrusia, 2022-2023) Debut profesional

(Salario mensual de 500 dólares) Liga superior de Bielorrusia Campeonato y copa nacionales Descubrimiento del talento «Un niño joven estaba jugando contra nosotros» Lens (Francia) 1,5 años de carrera brillante Partidos de la Ligue 1 francesa Copas de Europa y campeonato Atención de los mejores clubes Ascenso de habilidades Manchester City

(Inglaterra, desde 2025) 40 millones de euros transferido por 47 partidos oficiales Premier League, UCL, FA Cup y Copa de la Liga 1 gol

(en la FA Cup) «Uno de los principales líderes del equipo»

Récords de la estrella de 40 millones de euros venida de Bielorrusia

Recordemos que, aunque Abdukodir Khusanov se formó en la Academia Bunyodkor en nuestra capital, dio sus primeros pasos en el gran fútbol en el campeonato de Bielorrusia 2022-2023. En ese momento, el experto ruso Sergey Tashuyev estaba al mando del equipo líder bielorruso, Shakhtyor (Soligorsk).

El intenso desempeño de Abdukodir en Europa llamó la atención del club francés Lens. Nuestro compatriota, que se convirtió en un muro sólido en las filas del líder francés durante un año y medio, llamó la atención de los ojeadores de todo el mundo. Como resultado, el 20 de enero de 2025, el rey del fútbol inglés y mundial, el Manchester City, añadió al jugador uzbeko a su plantilla por 40 millones de euros.

Desde entonces, bajo la dirección de Pep Guardiola, Khusanov ha disputado un total de 47 partidos en las competiciones más prestigiosas como la Premier League inglesa, la FA Cup, la Copa de la Liga y la UEFA Champions League (UCL), formando una línea defensiva sólida y marcando un hermoso gol en la FA Cup. ¡Hoy, él lleva en alto la bandera de nuestra Patria en los campos de la Copa Mundial 2026!

¡Siga el histórico camino de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa Mundial, noticias exclusivas sobre Abdukodir Khusanov en el Manchester City y en la Copa Mundial, y las noticias más fiables del mundo del deporte con nosotros en las páginas de Zamin!