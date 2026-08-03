Arsenal inicia negociaciones para Mikel Arteta y el fichaje de Vinicius Junior

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Arsenal inicia negociaciones para Mikel Arteta y el fichaje de Vinicius Junior

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, mantuvo una conversación personal con el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, convirtiéndose en el principal favorito en la lucha por el fichaje del jugador. Según Goal.com, los desacuerdos contractuales en Madrid han abierto la puerta a un posible traspaso a la Premier League, aunque los 'gunners' tendrán que gastar una cantidad récord para concretar esta operación. Así lo informa Goal.com informa .

El futuro de Vinicius Junior sigue siendo incierto debido a la situación en torno a su contrato actual. Aunque el acuerdo del jugador brasileño se extiende hasta 2027, según fuentes, si no acepta una nueva oferta, el Real Madrid estaría dispuesto a venderlo en el mercado de fichajes de verano para evitar que se marche gratis al expirar su contrato.

Mikel Arteta y el plan a largo plazo del club

Según el diario AS, Mikel Arteta ha tomado el control del proceso de fichaje y le ha explicado directamente al propio jugador la estrategia a largo plazo del club. El técnico español ha detallado la importancia del papel del extremo en un equipo que aspira a convertirse en una fuerza líder en Europa.

Se destaca que el proyecto del Arsenal para la temporada 2026-2027 se construirá principalmente en torno a Vinicius Junior, otorgándole un rol mucho más central y de liderazgo en comparación con el Real Madrid. El periodista español Sergio Valentin también confirmó estas negociaciones, informando en las redes sociales que Arteta le explicó al jugador su importancia en el crecimiento del club.

Valor del traspaso y reacción de José Mourinho

Sin embargo, el club blanco no tiene la intención de dejar ir a su estrella a bajo precio. La directiva de los Los Blancos ha fijado un precio de 150 millones de euros (aproximadamente 128,4 millones de libras esterlinas) por el jugador de 26 años. Si este fichaje se concreta, se convertirá en la compra más cara en la historia de la Premier League, rompiendo el récord anterior.

En medio del revuelo generado, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, también comentó sobre la situación tras el partido amistoso contra la Fiorentina. Aunque el técnico portugués no ocultó su preocupación por tener una plantilla incompleta, destacó que, a pesar de los rumores de fichaje, espera que Vinicius se incorpore a los entrenamientos en los próximos días.

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Jahongir Tursunov
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