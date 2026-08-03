Exjugador del Real Madrid opina sobre los fichajes y el futuro de Vinicius Junior

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Exjugador del Real Madrid opina sobre los fichajes y el futuro de Vinicius Junior

El exjugador del Real Madrid, Rafa Alkorta, fue invitado al programa El Larguero de la Cadena SER, donde compartió sus opiniones sobre la política de fichajes del club blanco y el proceso de reconstrucción del equipo. Según la información difundida por Mundo Deportivo, el especialista respaldó los cambios recientes del equipo, señalando que tras los resultados de la temporada pasada, la renovación de la plantilla era un paso natural y necesario. Así lo informa Goal.com lo informa.

Alkorta valoró positivamente las acciones de la directiva del club en el mercado de fichajes, expresando su convicción de que los acuerdos realizados se justificarán. En su opinión, además de los jóvenes talentos incorporados a la plantilla la temporada pasada, se notó una falta de experiencia en el equipo y ya era hora de tomar medidas para resolver este problema.

Fichajes y jugadores esperados en el equipo

Al hablar sobre los fichajes realizados y potenciales, el exjugador se detuvo en algunos candidatos en específico. Según sus palabras, los jugadores que llegan para reforzar la plantilla deben aportar beneficios inmediatos. De acuerdo con Mundo Deportivo, Rafa Alkorta calificó el fichaje de Marc Cucurella como la operación más acertada.

Asimismo, se valoraron altamente las cualidades de futbolistas como Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Yan Diomandé. Si estos fichajes se concretan, se espera que el Real Madrid se fortalezca aún más. Sin embargo, el especialista destacó que, junto con la llegada de las nuevas incorporaciones, algunos jugadores tendrán que abandonar el club y este proceso no será fácil.

La situación en torno a Vinicius Junior y los asuntos contractuales

Durante la entrevista, también se prestó especial atención al futuro del delantero brasileño Vinicius Junior en el club. El contrato actual del jugador con el Real Madrid es válido hasta el verano de 2027, y se rumorea que las negociaciones para su renovación aún no han dado resultados positivos.

Si las partes no llegan a un acuerdo, no se descarta la posibilidad de que el jugador abandone el equipo en el mercado de fichajes de verano. Al mismo tiempo, se debate cómo los posibles nuevos fichajes, incluida la llegada de Yan Diomandé, podrían influir en el futuro de Vinicius Junior, ya que se espera que la competencia en la plantilla sea aún más intensa.

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