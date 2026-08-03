Andoni Iraola da detalles sobre el estado físico de Jeremie Frimpong

El entrenador de Liverpool, Andoni Iraola, disipó las preocupaciones sobre la salud del defensa Jeremie Frimpong, quien tuvo que abandonar el campo debido a una lesión durante un partido amistoso. Durante el encuentro contra el Leeds United en Chicago, la salida cojeando del jugador neerlandés había preocupado a los aficionados del club, informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el Liverpool disputó un partido contra el Leeds United en el marco de su gira de pretemporada por EE. UU. y cayó derrotado por 2-4. A falta de quince minutos para el final del tiempo reglamentario, el veloz lateral Frimpong no pudo continuar el juego y fue sustituido.

Las explicaciones del entrenador y el temor a las lesiones

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico Andoni Iraola destacó que la sustitución fue una medida de precaución. En una entrevista concedida a LFCTV, el estratega expresó su confianza en que la situación del jugador no es grave.

Según Iraola, fue el propio Jeremie quien pidió el cambio, tratándose simplemente de una sobrecarga muscular. El entrenador recalcó que el futbolista no está lesionado y que el equipo no pierde a un jugador importante en esta situación.

Otros problemas en la plantilla

La buena noticia sobre Frimpong llega en el momento oportuno para el Liverpool, ya que el departamento médico del club atraviesa días ajetreados. Durante la preparación estival, varios jugadores clave han sufrido lesiones de diversa gravedad o se ejercitan al margen.

En particular, Joe Gomez cayó lesionado recientemente y se espera que esté alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente un mes. Esta circunstancia ha limitado las opciones del entrenador Andoni Iraola para rotar el plantel durante la gira por EE. UU.

Planes futuros y preparación de pretemporada

Asimismo, otros miembros del equipo como Giovanni Leoni y Stefan Bajčetić también atraviesan un largo proceso de recuperación. La nueva incorporación del club, Jérémy Jacquet, está siendo llevada con muchísima cautela y el cuerpo técnico no quiere apresurar la adaptación del defensor francés a la intensidad de la Premier League.

A pesar de la derrota ante el Leeds United, Andoni Iraola expresó su satisfacción con la concentración en Norteamérica. Destacó haber comprobado la estatura global del club y aseguró que trabajarán para corregir todos los errores antes de que comience la temporada.