Científicos descubren rastros de una especie extinta desconocida en el ADN humano

Un equipo internacional de investigadores ha detectado huellas genéticas pertenecientes a una especie de homínido antigua, hasta ahora desconocida para la ciencia, en el genoma humano moderno. En un estudio publicado en la revista Science, se destaca que este logro fue posible gracias al nuevo algoritmo TRACE, que no requiere muestras de ADN obtenidas de fósiles. Este enfoque demuestra que la historia de la evolución humana ha sido un proceso complejo en el que diferentes especies se cruzaron repetidamente a lo largo de los milenios. Así lo informa Ixbt.com lo transmite.

Actualmente, el principal problema de la paleogenética radica en la escasez de muestras antiguas. En climas cálidos o para organismos que vivieron hace más de un millón de años, es imposible conservar el ADN. Por esta razón, las regiones y poblaciones donde antes no se habían encontrado muestras de fósiles habían permanecido inaccesibles para los investigadores. El método TRACE, recientemente desarrollado, no compara los genomas modernos con muestras preexistentes en bases de datos, sino que reconstruye árboles evolutivos —gráficos de recombinación ancestral— que rastrean el proceso de herencia de cada fragmento de ADN a lo largo de cientos de miles de años.

Según ixbt.com, cuando este algoritmo de software fue probado mediante simulaciones, mostró una precisión de aproximadamente el 90 %, manteniendo la probabilidad de error por debajo del 0,25 %. Posteriormente, los investigadores lo aplicaron a los datos del proyecto «1000 Genomes», que abarca poblaciones de África, Europa, Asia y Oceanía. Como resultado, el algoritmo no solo identificó genes de neandertales y denisovanos ya conocidos, sino que también encontró una mezcla «fantasma» completamente nueva que no coincide con ningún grupo conocido.

Los secretos de la población desconocida

Resulta que este misterioso componente genético está presente en el genoma de todos los seres humanos en la Tierra —tanto africanos como representantes de otros continentes— en cantidades que van del 0,5 % al 1,1 %. El hecho de que estos fragmentos sean más cortos que el ADN neandertal indica la gran antigüedad del fenómeno. Los análisis estadísticos mostraron que los antepasados de este grupo se separaron de los humanos modernos hace aproximadamente 830 000 años, y su proceso de cruce ocurrió antes de que la humanidad saliera de África.

El estudio también aportó conclusiones importantes sobre el panorama genético. Según el mapa de TRACE, el ADN antiguo cubre más del 70 % del genoma humano. Curiosamente, estos rastros «fantasma» también se encontraron en «desiertos genéticos» que antes se consideraban limpios de genes neandertales y denisovanos. Por ejemplo, en el cromosoma 7, donde se localiza el gen FOXP2 relacionado con el proceso del habla, la frecuencia de esta mezcla alcanza el 13,3 %. Esto significa que la selección natural no actuó en contra de todos los genes antiguos, sino únicamente frente a determinados linajes portadores de carga genética perjudicial.

Herencia ultra antigua transmitida a través de intermediarios

Otra capa del estudio fue detectada en el genoma de las poblaciones de Oceanía —ciudadanos de Papúa Nueva Guinea, Vanuatu y las islas Santa Cruz—. TRACE destacó segmentos anidados dentro del ADN de los denisovanos que muestran una divergencia extremadamente profunda. Los expertos explican esto como una introgresión «ultra antigua», es decir, que los propios denisovanos se cruzaron con una población aún más antigua y posteriormente transmitieron estos genes a los humanos modernos.

La fecha de separación de este linaje se sitúa en torno a los 1,77 millones de años atrás, y los científicos consideran a Homo erectus como el candidato más adecuado al respecto. Por ahora no existen pruebas materiales directas para ello, pero el nuevo método de cálculo ofrece por primera vez una estimación cuantitativa precisa que no depende de la conservación de los fósiles. La arqueología genómica basada en ordenadores y algoritmos se está convirtiendo en la única vía para desentrañar los secretos de un pasado de un millón de años.