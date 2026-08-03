Una cantante que se cree un caballo sorprende a millones de personas

Famosa en las redes sociales por su imagen única, Horsegirl la cantante que actúa bajo este seudónimo se ha convertido de nuevo en el centro de atención. Su rasgo más extraño es que la artista aparece en casi todas sus actuaciones y entrevistas con una máscara de caballo.

Según los informes, la cantante nacida en Alemania casi nunca muestra su verdadero rostro al público. Aún no ha dado una explicación clara de por qué eligió precisamente la imagen de un caballo.

Sin embargo, en una entrevista, ella comentó en tono de broma que nació como un caballo en una granja llamada «Sun Shine» . Recientemente, BBC Sounds, en una entrevista concedida a este medio, protagonizó una aparición aún más sorprendente. Al responder a algunas preguntas no en lenguaje humano, sino imitando el relincho de los caballos, la cantante incluso afirmó: «He aprendido el idioma de los caballos».