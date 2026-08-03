Filmado un terrorífico tiburón duende de 125 millones de años jamás visto

Durante el estudio de los misterios de las profundidades marinas, los científicos lograron por primera vez capturar en video en su hábitat natural a un raro tiburón duende. Los especialistasseñalan que esta especie anteriormente solo había sido observada con vida después de quedar atrapada en redes de pesca y ser llevada a la superficie del agua.

Los investigadores registraron dos ejemplares de tiburón duende. Uno de ellos fue filmado cerca de la isla Jarvis, en el Pacífico Sur, y el segundo en la fosa de Tonga. En particular, el ejemplar de la región de Tonga nadaba a una profundidad de casi 1997 metros , lo que sorprendió a los científicos. Esta se considera una de las mayores profundidades registradas hasta ahora para esta especie.

El tiburón duende (Mitsukurina owstoni) se diferencia drásticamente de otros tiburones por su apariencia. Su largo hocico y sus mandíbulas protráctiles le permiten atrapar a su presa en un instante. Los especialistas llaman a esta especie un «fósil viviente» porque ha existido en la Tierra durante aproximadamente 125 millones de años .

Alan Jamieson, coautor del estudio y director del Centro de Investigación de Aguas Profundas de la Universidad de Australia Occidental, afirmó que nunca imaginó que este tiburón pudiera ser filmado vivo en su entorno natural.

«Durante la expedición, realizamos más de 50 días de observaciones continuas a profundidades de entre 800 y 10 800 metros. A pesar de esto, el tiburón duende apareció en la cámara durante poco más de 20 segundos. Esto demuestra una vez más lo rara que es esta criatura», declaró el científico.

Según los expertos, el tiburón duende vive en varias regiones de los océanos del mundo. Sin embargo, como viven a profundidades muy grandes, la información sobre esta especie sigue siendo muy limitada. Anteriormente, se había registrado la presencia de tiburones duende en partes de los océanos Atlántico e Índico, así como frente a la costa oeste de EE. UU., Australia, Japón y Taiwán.