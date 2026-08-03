Filmado un terrorífico tiburón duende de 125 millones de años jamás visto

·3.5K·Mundo
Filmado un terrorífico tiburón duende de 125 millones de años jamás visto

Durante el estudio de los misterios de las profundidades marinas, los científicos lograron por primera vez capturar en video en su hábitat natural a un raro tiburón duende. Los especialistasseñalan que esta especie anteriormente solo había sido observada con vida después de quedar atrapada en redes de pesca y ser llevada a la superficie del agua.

Los investigadores registraron dos ejemplares de tiburón duende. Uno de ellos fue filmado cerca de la isla Jarvis, en el Pacífico Sur, y el segundo en la fosa de Tonga. En particular, el ejemplar de la región de Tonga nadaba a una profundidad de casi 1997 metros , lo que sorprendió a los científicos. Esta se considera una de las mayores profundidades registradas hasta ahora para esta especie.

El tiburón duende (Mitsukurina owstoni) se diferencia drásticamente de otros tiburones por su apariencia. Su largo hocico y sus mandíbulas protráctiles le permiten atrapar a su presa en un instante. Los especialistas llaman a esta especie un «fósil viviente» porque ha existido en la Tierra durante aproximadamente 125 millones de años .

Un tiburón nada en el fondo del océano.

Alan Jamieson, coautor del estudio y director del Centro de Investigación de Aguas Profundas de la Universidad de Australia Occidental, afirmó que nunca imaginó que este tiburón pudiera ser filmado vivo en su entorno natural.

«Durante la expedición, realizamos más de 50 días de observaciones continuas a profundidades de entre 800 y 10 800 metros. A pesar de esto, el tiburón duende apareció en la cámara durante poco más de 20 segundos. Esto demuestra una vez más lo rara que es esta criatura», declaró el científico.

Según los expertos, el tiburón duende vive en varias regiones de los océanos del mundo. Sin embargo, como viven a profundidades muy grandes, la información sobre esta especie sigue siendo muy limitada. Anteriormente, se había registrado la presencia de tiburones duende en partes de los océanos Atlántico e Índico, así como frente a la costa oeste de EE. UU., Australia, Japón y Taiwán.

Isla JarvisTongaAlan JamiesonUniversidad de Australia Occidental
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Recaudan 170 000 dólares para el bebé encontrado en un basureroRecaudan 170 000 dólares para el bebé encontrado en un basureroAyer, 23:46Descubren en el ADN humano huellas de dos ancestros hasta ahora desconocidosDescubren en el ADN humano huellas de dos ancestros hasta ahora desconocidosAyer, 23:22En Japón, se permite a los hombres ir al trabajo en pantalón cortoEn Japón, se permite a los hombres ir al trabajo en pantalón cortoAyer, 23:13La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revueloLa lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revueloAyer, 22:47¿Cómo maman las crías de ballena bajo el agua? (video)¿Cómo maman las crías de ballena bajo el agua? (video)Ayer, 22:29Un escándalo de exámenes arrebata la vida a un joven de 17 añosUn escándalo de exámenes arrebata la vida a un joven de 17 añosAyer, 22:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate