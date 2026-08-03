Las pruebas completas del avión SJ-100 finalizarán a finales de este año

Los procesos de prueba del nuevo avión de pasajeros SJ-100 (Superjet-100) de nueva generación en Rusia, equipado con componentes totalmente sustituidos por importaciones, continúan a buen ritmo. Según Egor Popov, director de la sucursal de la compañía PJSC Yakovlev en Komsomolsk del Amur, este año está previsto completar con éxito en el krai de Jabárovsk el ciclo completo de pruebas de esta aeronave, que incluye tanto las pruebas en tierra como en vuelo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Como escribe la publicación Ixbt.com, el primer SJ-100 de serie ya ha sido fabricado y ha participado en las pruebas de certificación. Actualmente, el próximo lote de motores de serie llega a la planta de Komsomolsk del Amur y pronto se instalará en el segundo avión de pruebas.

Sustitución de importaciones y nuevos motores

Cabe recordar que el proyecto modernizado SJ-100 se está implementando en el marco del programa de sustitución total de importaciones. El nuevo avión está equipado con modernos motores PD-8 fabricados directamente en Rusia, lo cual representa un paso importante para garantizar la independencia tecnológica.

Según los datos de Dmitri Demeshin, gobernador del krai de Jabárovsk, las principales aerolíneas del país ya han firmado contratos para la compra de 42 aviones SJ-100 de este tipo. Asimismo, la sucursal de la compañía Yakovlev que ensambla estas aeronaves cuenta con otras 27 máquinas en diferentes etapas de preparación.

Características técnicas y planes futuros

El SJ-100 es un avión de fuselaje estrecho de corto alcance con una capacidad de 100 pasajeros. Se espera que desempeñe un papel crucial para garantizar la estabilidad de los vuelos regionales nacionales y renovar la flota envejecida.

Según las previsiones de expertos y analistas, una vez concluidas las fases de pruebas completas, se planea obtener el certificado oficial para el avión SJ-100 que cumple con todos los criterios en el primer trimestre de 2027.