El exdefensa de la selección francesa Patrice Evra compartió sus impresiones sobre el futuro del centrocampista de la Roma Manu Koné. Según su opinión, para la carrera del jugador sería más beneficioso recalar en el Arsenal de Londres que en Old Trafford. En una entrevista concedida a Stake, Evra destacó que el volante de 25 años cuenta con las cualidades físicas y tácticas necesarias para brillar bajo la dirección de Mikel Arteta, según informa Goal.com informa .

Se señala que, tras sus destacadas actuaciones en la Copa Mundial de 2026, el fichaje de Manu Koné ha llamado la atención de los principales equipos de Europa. En concreto, la directiva del Manchester United ya había iniciado conversaciones directas para incorporar al futbolista. Los Diablos Rojos lo veían como una pieza clave tras las incorporaciones de Youri Tielemans y Andrey Santos.

El club de la Roma exige alrededor de 51 millones de libras esterlinas por su líder. A pesar de ello, la leyenda del Manchester United Patrice Evra le aconsejó a su compatriota que elija al club del norte de Londres. En su opinión, el estilo de juego de Koné se adapta perfectamente al ritmo de la Premier League.

Las opiniones de Evra sobre Manu Koné

En su declaración, Evra destacó las virtudes del jugador francés sobre el terreno de juego. Subrayó que Koné derrocha una gran energía, le gusta conducir el balón hacia adelante, es muy activo en los duelos y trabaja incansablemente para el equipo.

«Considero que el perfil de Manu Koné es ideal para la Premier League. En Inglaterra todo eso tiene una importancia vital. El campeonato allí es muy vertiginoso y no hay tiempo para respirar. Por eso, lo fundamental es la adaptación», afirma Patrice Evra.

El Arsenal y otros planes de fichajes

Aunque Evra instó al centrocampista francés a fichar por el Arsenal, actualmente los gunners priorizan otra operación. Tal como informan Goal.com y otros medios, el Arsenal trabaja en el traspaso del centrocampista del Newcastle United Bruno Guimarães y el futbolista ya habría acordado los términos contractuales.

Al mismo tiempo, la leyenda del Chelsea Claude Makelele también recalcó que Bruno Guimarães encajaría en el equipo de Mikel Arteta, señalando que las ambiciones del brasileño pasan por ganar la Champions League y los títulos europeos. En consecuencia, la batalla en el mercado por Manu Koné promete ser uno de los culebrones más interesantes del verano.