La inteligencia artificial desestabiliza el suministro eléctrico en plena expansión

El rápido crecimiento de la infraestructura de inteligencia artificial está provocando cambios a gran escala en el sistema energético de Estados Unidos. Según ixbt.com, se planea la expropiación de cientos de parcelas de tierra y la demolición de zonas residenciales para suministrar energía a los nuevos centros de datos en EE. UU. Este proceso está generando tensiones sociales y económicas en todo el país en medio de un fuerte aumento en el consumo energético por parte de los gigantes tecnológicos. Así lo informa Ixbt.com informa .

En particular, la compañía eléctrica Georgia Power se ve obligada a realizar la adquisición forzosa de más de 330 parcelas de terreno en los condados de Coweta y Fayette, en Georgia. Como parte del proyecto Wansley, valorado en 16 000 millones de dólares, se construirá una línea de transmisión de alta tensión de 56 kilómetros de longitud. Los trabajos de tendido de esta red provocarán la demolición de entre 20 y 30 viviendas, mientras que aproximadamente el 80 % de la nueva capacidad de generación se destinará exclusivamente a atender los centros de inteligencia artificial.

Gigantes tecnológicos y gastos multimillonarios

La expansión de las redes energéticas está directamente relacionada con las ingentes inversiones que las grandes empresas de TI realizan en el sector de la inteligencia artificial. Durante la presentación de su informe trimestral, el director ejecutivo de Meta , Mark Zuckerberg, anunció que en los próximos cinco años miles de millones de personas contarán con agentes de inteligencia artificial personales para realizar tareas cotidianas. Al mismo tiempo, la empresa elevó su previsión de gastos de capital para 2026 a entre 130 000 y 145 000 millones de dólares, destinando la mayor parte de los fondos a la construcción de la infraestructura correspondiente.

Sin embargo, unos gastos tan colosales también están afectando a los indicadores financieros. El flujo de caja libre de Meta se desplomó un 91 % en el segundo trimestre hasta situarse en 784 millones de dólares, a pesar de que los ingresos aumentaron un 28 % hasta casi 61 000 millones de dólares. Semejantes presiones financieras y los costes asociados a la infraestructura evidencian la fuerte dependencia del mercado tecnológico respecto a los recursos energéticos.

Aumento de tarifas y descontento de la población

El drástico incremento en el consumo energético de los centros de datos está repercutiendo seriamente en el precio de la electricidad para los consumidores comunes y las empresas industriales. En el sistema energético PJM, que da servicio a regiones desde Nueva Jersey hasta Illinois, el coste de las reservas de capacidad de generación se encareció más de 10 veces en un solo ciclo de subastas. En el espacio de un año, las tarifas industriales subieron un 31 % en Pensilvania y un 26 % en Ohio, situándose el incremento medio en todo el país en el 7 %.

La ampliación de la infraestructura energética está provocando enérgicas protestas por parte de los residentes locales. Hasta la fecha, se han registrado protestas contra la construcción de centros de datos en 42 estados de EE. UU. La resistencia pública ha llevado a la cancelación o aplazamiento de proyectos valorados en decenas de miles de millones de dólares. Los habitantes de las zonas por donde pasará la nueva línea eléctrica sostienen que las compensaciones ofrecidas por Georgia Power son unos 100 000 dólares inferiores al valor de mercado de los inmuebles. Por su parte, la compañía recalca que la medida de expropiación forzosa se aplica en menos del 1 % de los procesos de adquisición de terrenos.