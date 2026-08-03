La concentración del Barcelona en Inglaterra sufre problemas inesperados

La preparación de pretemporada del Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick sufrió un cambio de planes significativo. El club catalán se vio obligado a cancelar el partido amistoso planeado contra el Preston North End de la liga inglesa. Esta situación alteró por completo los planes del cuerpo técnico, que busca inculcar sus ideas tácticas de cara a la nueva temporada, según informa Goal.com informa .

Según la información difundida por el diario SPORT, el club inglés comunicó que no podría alinear un equipo completo debido a las lesiones surgidas en su plantilla. El plantel del Preston North End se había reducido tras un encuentro muy físico contra el Stockport County. Ante la proximidad de la nueva temporada y sin querer arriesgar a sus jugadores clave, la directiva del club inglés propuso alinear al equipo sub-21.

Sin embargo, la directiva del Barcelona y el entrenador rechazaron esta propuesta. Hansi Flick quería que sus pupilos se fuesen curtiendo en el campo contra rivales duros y futbolistas profesionales experimentados. Como el técnico alemán exigía minutos de alta intensidad, quedó claro que un partido contra el equipo juvenil no cumplía con las exigencias del equipo. Por ello, los vigentes campeones de La Liga decidieron cancelar el encuentro por completo y realizar una sesión de entrenamiento en su lugar.

El cambio de planes y el duelo contra el Birmingham

Debido a estos giros inesperados, se espera que el Barcelona finalice su concentración en Inglaterra antes de lo previsto y regrese a España. El equipo venía utilizando como base el centro nacional de la Asociación Inglesa de Fútbol, pero tras la cancelación del partido contra el Preston, los entrenadores prefirieron continuar la preparación final en su patria.

Cabe recordar que, antes de estas dificultades, el Barcelona se habia enfrentado al Birmingham City. El encuentro disputado en el estadio St Andrew's terminó con un empate 2-2, imponiéndose los locales por 3-2 en la tanda de penaltis. En este partido, Hansi Flick dio oportunidades a nuevos jugadores y expresó su satisfacción por el desempeño general del equipo.

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador principal destacó: «Creo que jugamos bien, el Birmingham es un equipo fuerte y tenemos un equipo joven. En algunas situaciones quizás nos faltó confianza en el manejo del balón y en jugar entre líneas. También cometimos algunos errores al iniciar las jugadas de ataque. Pero en general, estoy contento con el resultado».