La concentración del Barcelona en Inglaterra sufre problemas inesperados

·85·Deportes
La concentración del Barcelona en Inglaterra sufre problemas inesperados

La preparación de pretemporada del Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick sufrió un cambio de planes significativo. El club catalán se vio obligado a cancelar el partido amistoso planeado contra el Preston North End de la liga inglesa. Esta situación alteró por completo los planes del cuerpo técnico, que busca inculcar sus ideas tácticas de cara a la nueva temporada, según informa Goal.com informa .

Según la información difundida por el diario SPORT, el club inglés comunicó que no podría alinear un equipo completo debido a las lesiones surgidas en su plantilla. El plantel del Preston North End se había reducido tras un encuentro muy físico contra el Stockport County. Ante la proximidad de la nueva temporada y sin querer arriesgar a sus jugadores clave, la directiva del club inglés propuso alinear al equipo sub-21.

Sin embargo, la directiva del Barcelona y el entrenador rechazaron esta propuesta. Hansi Flick quería que sus pupilos se fuesen curtiendo en el campo contra rivales duros y futbolistas profesionales experimentados. Como el técnico alemán exigía minutos de alta intensidad, quedó claro que un partido contra el equipo juvenil no cumplía con las exigencias del equipo. Por ello, los vigentes campeones de La Liga decidieron cancelar el encuentro por completo y realizar una sesión de entrenamiento en su lugar.

El cambio de planes y el duelo contra el Birmingham

Debido a estos giros inesperados, se espera que el Barcelona finalice su concentración en Inglaterra antes de lo previsto y regrese a España. El equipo venía utilizando como base el centro nacional de la Asociación Inglesa de Fútbol, pero tras la cancelación del partido contra el Preston, los entrenadores prefirieron continuar la preparación final en su patria.

Cabe recordar que, antes de estas dificultades, el Barcelona se habia enfrentado al Birmingham City. El encuentro disputado en el estadio St Andrew's terminó con un empate 2-2, imponiéndose los locales por 3-2 en la tanda de penaltis. En este partido, Hansi Flick dio oportunidades a nuevos jugadores y expresó su satisfacción por el desempeño general del equipo.

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador principal destacó: «Creo que jugamos bien, el Birmingham es un equipo fuerte y tenemos un equipo joven. En algunas situaciones quizás nos faltó confianza en el manejo del balón y en jugar entre líneas. También cometimos algunos errores al iniciar las jugadas de ataque. Pero en general, estoy contento con el resultado».

BarcelonaHansi FlickPartido amistosoLa LigaFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un dirigente del RB Leipzig desmiente las informaciones sobre el fichaje de Yan DiomandeUn dirigente del RB Leipzig desmiente las informaciones sobre el fichaje de Yan DiomandeAyer, 23:59Julián Álvarez comienza a entrenarse con el Atlético, se esfuman las esperanzas del BarçaJulián Álvarez comienza a entrenarse con el Atlético, se esfuman las esperanzas del BarçaAyer, 23:59Nikolo Tresoldi: Soy aficionado del Milan desde niño, ya veremos qué depara el futuroNikolo Tresoldi: Soy aficionado del Milan desde niño, ya veremos qué depara el futuroAyer, 23:39Liverpool espera que el PSG rebaje sus exigencias por el traspaso de Bradley BarcolaLiverpool espera que el PSG rebaje sus exigencias por el traspaso de Bradley BarcolaAyer, 23:30El defensa del Chelsea Trevoh Chalobah se marcha al ComoEl defensa del Chelsea Trevoh Chalobah se marcha al ComoAyer, 23:15El Manchester City quiere fichar a Pedro NetoEl Manchester City quiere fichar a Pedro NetoAyer, 23:12
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»