El Barcelona descarta rotundamente la venta de Ferran Torres al club parisino

El club catalán del FC Barcelona ha puesto fin de manera categórica a los rumores sobre el futuro de su delantero Ferran Torres. Según la información difundida por Mundo Deportivo, la directiva del equipo dejó claro al Paris Saint-Germain que no tiene intención de traspasar al delantero español durante el mercado de fichajes de verano. Esta decisión es de vital importancia para los planes del club de cara a la próxima temporada, informa Goal.com informa .

Según se ha sabido, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ve en Torres a uno de los jugadores clave dentro de sus planes tácticos. El técnico alemán considera al atacante de 26 años como una pieza fundamental del estilo de juego del equipo para la próxima temporada. Por este motivo, la directiva del club decidió no colocar al jugador en el escaparate de fichajes y está tomando todas las medidas necesarias para retenerlo en la plantilla.

Nuevo contrato y condiciones financieras

La confianza del club catalán en el futbolista no se limita a meras declaraciones verbales. Una vez cerrado el mercado estival, los directivos del club planean reunirse con los representantes de Ferran Torres para discutir la firma de un nuevo contrato. Curiosamente, de concretarse este acuerdo, el FC Barcelona tendrá que pagar una cantidad cercana a los ocho millones de euros adicionales al Manchester City, debido a una cláusula estipulada en el contrato de su anterior traspaso.

En las últimas semanas habían circulado informaciones sobre el interés del club de la capital francesa en el delantero y el supuesto deseo del propio jugador de mudarse a París. Sin embargo, el Barcelona mantuvo una postura firme y recalcó que ninguna oferta oficial por parte del Paris Saint-Germain logró cambiar su decisión. Los dirigentes del club confirmaron una vez más que Torres continuará, por ahora, vistiendo la camiseta azulgrana.

Otros planes para la delantera y vacaciones

Paralelamente, el Barcelona trabaja en la incorporación de más refuerzos para su línea de ataque de cara al futuro. El club ha fijado como uno de sus principales objetivos el fichaje del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. El atacante argentino también ha manifestado su deseo de jugar en el conjunto catalán. No obstante, se espera que las negociaciones sean complejas, ya que la directiva del Atlético no es partidaria de vender jugadores a uno de sus rivales directos.

Por el momento, el propio Ferran Torres prefiere mantenerse al margen de los rumores y no emitir comentarios. Tras concluir con éxito la temporada con la selección española, el delantero se encuentra disfrutando de sus vacaciones. Al igual que otros internacionales españoles, está previsto que Torres se incorpore a los entrenamientos colectivos con su equipo a partir del 12 de agosto. Hasta entonces, su estatus permanece inalterado.