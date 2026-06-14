Vitaliy Denisov evalúa las posibilidades de Uzbekistán en la Copa del Mundo

Vitaliy Denisov, el exjugador internacional uzbeko que ganó el título de liga ruso con el Lokomotiv de Moscú, compartió sus pensamientos sobre la participación de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026. Habló sobre el estado de ánimo del equipo antes del torneo histórico, sus perspectivas en la fase de grupos y el papel de los jugadores clave.

La selección nacional de Uzbekistán participa en la fase final de una Copa del Mundo por primera vez en su historia. Este es un evento monumental no solo para los jugadores, sino para toda la nación. El equipo, dirigido por Fabio Cannavaro, se enfrentará a Portugal, Colombia y la República Democrática del Congo en el Grupo K.

Vitaliy Denisov señaló que todos los ojos en Uzbekistán están puestos actualmente en la selección nacional. La clasificación del equipo para la Copa del Mundo ha despertado una gran alegría entre la gente.

"Todos en el país están siguiendo a la selección nacional de Uzbekistán. El equipo ha llegado a un torneo tan importante por primera vez. Todos están muy felices", dijo Denisov.

El exfutbolista también habló específicamente sobre el apoyo de los aficionados. Mencionó que algunos seguidores han viajado a EE. UU. en coche para aumentar su apoyo al equipo. Denisov enfatizó que hay muchos uzbekos en Estados Unidos y que el equipo recibirá un respaldo serio allí.

"Algunos aficionados han viajado a EE. UU. en coche para aumentar la atención hacia el equipo. La selección nacional será fuertemente apoyada en EE. UU. Siempre que he estado allí, siempre me he encontrado con nuestros compatriotas", dijo.

Este factor podría ser un gran impulso psicológico para el equipo de Uzbekistán. Para un equipo que participa en la Copa del Mundo por primera vez, la confianza, el apoyo y las oraciones de los aficionados son vitales. Aunque 11 jugadores saltan al campo, llevan consigo las esperanzas de toda una nación.

También se le preguntó a Denisov si Uzbekistán es capaz de avanzar de la fase de grupos. Dijo que realmente desea que lo hagan, pero reconoció que la tarea no será fácil.

"Realmente me gustaría, pero no será fácil. Espero que los chicos mantengan la compostura y jueguen a un alto nivel. Colombia tiene una plantilla fuerte y es un oponente muy difícil", dijo Denisov.

De hecho, la fase de grupos estará llena de pruebas serias para Uzbekistán. Colombia es un equipo compuesto por jugadores técnica y físicamente fuertes con una gran habilidad individual. Portugal es uno de los equipos más repletos de estrellas de Europa. La República Democrática del Congo también es un oponente peligroso con jugadores físicamente robustos, rápidos y combativos.

Por lo tanto, los pequeños detalles serán decisivos en cada partido. El resultado del primer encuentro podría afectar significativamente la moral del equipo. Denisov enfatizó específicamente que el choque contra Colombia será difícil.

El exdefensor también compartió sus pensamientos sobre los líderes de la selección nacional de Uzbekistán. En su opinión, la psicología será uno de los factores decisivos en este torneo, ya que la mayoría de los jugadores participan en una competición de este nivel por primera vez.

"Aquí, en primer lugar, la psicología será de importancia decisiva. La mayoría de los miembros de la selección nacional juegan en un torneo de este nivel por primera vez", dijo Denisov.

La presión en la Copa del Mundo será inmensa. El escrutinio de millones de aficionados, oponentes fuertes, un nuevo entorno y una enorme responsabilidad requieren no solo preparación física, sino también estabilidad mental por parte de los jugadores. En este sentido, el papel de los jugadores experimentados es crucial.

Denisov mencionó a Abdukodir Khusanov como uno de los líderes de la selección nacional. Cree que, a pesar de su juventud, Khusanov ya está ganando una gran experiencia y el entorno en el Manchester City está teniendo un impacto positivo en su desarrollo.

"A pesar de su juventud, Abdukodir Khusanov es uno de los líderes de la selección nacional. La experiencia que ha ganado en el Manchester City está dando sus frutos. Ayuda al equipo psicológicamente", dijo el exfutbolista.

Para Khusanov, esta Copa del Mundo será una oportunidad para mostrarse en el gran escenario. La experiencia ganada en el fútbol inglés, bajo la guía de Pep Guardiola, podría resultar útil para el defensa en la Copa del Mundo. Debe ayudar al equipo con fiabilidad defensiva, determinación en los duelos y compostura en la línea defensiva.

Denisov también enfatizó que Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev necesitan demostrar sus cualidades de liderazgo. Ambos jugadores desempeñan un papel importante en los ataques de la selección nacional.

"Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev necesitan mostrar sus cualidades de liderazgo", dijo Denisov.

Eldor Shomurodov es uno de los delanteros más experimentados de la selección nacional. Su experiencia en el fútbol europeo, su espíritu de lucha en el campo y su capacidad para inspirar al equipo son de gran importancia para Uzbekistán. Abbosbek Fayzullayev, con su creatividad, toma de decisiones rápida y movimientos no estándar en ataque, puede causar problemas a la defensa rival.

La selección nacional de Uzbekistán jugará su primer partido de la Copa del Mundo contra Colombia el 18 de junio. El partido tendrá lugar en el famoso Estadio Azteca de la Ciudad de México y comenzará a las 7:00 AM hora de Tashkent. Este juego será el primer paso para los "Lobos Blancos" en la Copa del Mundo.

En la segunda ronda, los pupilos de Fabio Cannavaro se enfrentarán a Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, el 23 de junio a las 10:00 PM. Se espera que este choque sea uno de los encuentros más interesantes, no solo para los aficionados de Uzbekistán, sino para toda la comunidad futbolística.

El último partido de grupo se llevará a cabo el 28 de junio a las 4:30 AM contra la República Democrática del Congo. El equipo africano se considera peligroso debido a su plantilla de jugadores físicamente fuertes, rápidos y combativos.

Los pensamientos de Vitaliy Denisov muestran que la participación de Uzbekistán en la Copa del Mundo ya es un evento histórico. Sin embargo, la tarea en el campo aún está por delante. Avanzar desde el grupo no será fácil, pero en el fútbol, el espíritu de lucha, la creencia y la preparación adecuada pueden cambiar muchas cosas.

Los aficionados esperan una cosa de la selección nacional: luchar hasta el final en cada partido, jugar con el corazón y defender el honor de Uzbekistán dignamente. Como dijo Denisov, la psicología es muy importante en este nivel. Si los jugadores pueden superar la presión y mostrar su juego, los "Lobos Blancos" pueden dejar una impresión digna en la Copa del Mundo.