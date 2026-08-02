Un libro tomado en préstamo hace 150 años en Australia regresó a la biblioteca

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Un libro tomado en préstamo hace 150 años en Australia regresó a la biblioteca

En Australia, un libro tomado en préstamo para lectura hace casi 150 años fue devuelto inesperadamente a la biblioteca. Este insólito acontecimiento despertó un gran interés no solo entre los empleados de la biblioteca, sino también entre los residentes locales. Así lo informó Associated Press .

Se señala que en 1858, publicado «Antigüedades de Atenas» un hombre encontró el libro mientras realizaba obras de renovación en su casa. Teniendo en cuenta su importancia histórica, lo entregó a la biblioteca de la ciudad costera de Kiama, en Australia.

Según la directora de la biblioteca, Michelle Hudson,en la historia de la institución nunca se había registrado la devolución de un libro después de tanto tiempo.

«Nunca antes nos habían devuelto un libro tan antiguo», declaró.

Según ella, si se hubiera calculado una multa por la demora en la devolución, la cantidad habría ascendido a unos 28 000 dólares australianos . Dicha suma fue calculada en base a la antigua tarifa indicada en el interior de la cubierta del libro: 3 peniques por semana .

Los especialistas no pudieron determinar quién había tomado el libro. Debido a que los registros de préstamos de la década de 1870 no se conservaron. El personal de la biblioteca supone que la publicación pudo haberse llevado en 1872, poco después del inicio de las actividades de la biblioteca, y nunca fue devuelta.

Según las reglas de aquella época, no se prestaban libros a personas en estado de embriaguez. Además, la cantidad de libros que cada familia podía llevarse se determinaba según el número de miembros alfabetizados en el hogar. Se permitía tomar un libro por cada dos personas alfabetizadas.

Conservado durante varias décadas, las páginas del libro sufrieron daños por la humedad. Por esta razón, ya no se prestará a los lectores.

«No queremos esperar otros 150 años para que sea devuelto», bromeó la directora de la biblioteca.

Se informa que este libro único se sumará próximamente a la colección histórica local y se conservará como patrimonio cultural.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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