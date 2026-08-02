Se produjo una fuerte explosión durante un banquete en el restaurante «Balzi Rossi». Los órganos de investigación calificaron el incidente como un acto terrorista. ¿Qué secretos hay detrás de este suceso?

La explosión en el restaurante «Balzi Rossi» de Moscú conmocionó no solo a los residentes de la ciudad, sino a toda Rusia. Hay muertos y numerosos heridos a causa de la explosión; ¡la intriga del caso está al final del artículo!

¿Qué pasó?

La explosión ocurrió el 1 de agosto durante un banquete en el restaurante «Balzi Rossi», en la plaza Kudrin.

En ese momento el restaurante estaba cerrado al público, reservado para una recepción de 50 personas.

Los testigos afirman que se estaba celebrando el cumpleaños del general Aleksandr Chaiko.

Causa y detalles

Al principio se habló de un fallo en la instalación de gas, pero luego se supo que había detonado una bomba casera.

Una mujer intentó introducir la bomba como una caja de regalo, y la explosión ocurrió en el momento en que el guardia la detuvo.

3 personas murieron y 21 resultaron heridas.

La explosión se llevó a cabo en un banquete «fuertemente custodiado» utilizando una bomba con bolas de metal.

Persecución e hipótesis

Se presume que el principal objetivo del atentado era el general Aleksandr Chaiko, jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia.

Chaiko fue nombrado para su nuevo cargo en mayo de 2026, y este banquete se organizó tanto por su cumpleaños como por su nombramiento.

Se abrió una causa penal por el incidente bajo el artículo de terrorismo.

VCHK-OGPU y otras fuentes destacaron que había altos funcionarios presentes en el banquete.

Información adicional

«Tras la explosión, se detuvo el tráfico en la plaza Kudrin y el Festival Nocturno de Ciclismo fue pospuesto.»

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