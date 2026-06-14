Perez quiere llevar al ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé al Real Madrid

Tras la conclusión de la temporada de la UEFA Champions League en los campos europeos y la conquista del trofeo por parte del Paris Saint-Germain, el mercado de fichajes de verano en el continente ha comenzado con auténticas sensaciones. Actualmente, el Real Madrid ha vuelto a aparecer en el centro del mercado de fichajes. Según medios extranjeros de renombre, el 'Club Real' está considerando seriamente la posibilidad de fichar al vigente campeón de la Champions League y estrella ofensiva de París, Ousmane Dembélé.

Según información exclusiva difundida por la famosa y fiable publicación turca 'TRT Spor', el equipo madrileño planea realizar la mayor compra del verano a través de este traspaso.

La victoria presidencial de Florentino Pérez y la principal opción ofensiva

El actual presidente Florentino Pérez, quien logró ser reelegido para liderar el club madrileño, tiene como objetivo consolidar su última victoria electoral histórica con un fichaje brillante y sensacional este verano. Los responsables del Real Madrid han estudiado cuidadosamente a varios candidatos para hacer que la línea de ataque del equipo sea aún más formidable. Como resultado, Ousmane Dembélé, quien tuvo una temporada fantástica con los parisinos, se ha convertido en una de las opciones prioritarias para el gigante madrileño en el mercado de fichajes.

Para financiar este gran traspaso y liberar un cupo para jugadores extranjeros (límite extracomunitario), la directiva del Real Madrid está incluso dispuesta a un sacrificio inesperado. Se informa que los madrileños planean poner al centrocampista Brahim Díaz en la lista de transferibles para financiar la adquisición de la estrella francesa. De esta manera, el club busca generar fondos adicionales.

A través de la siguiente tabla analítica especial, puede familiarizarse con el estatus de Ousmane Dembélé en el PSG, sus impresionantes estadísticas y los planes del Real Madrid para su línea de ataque:

La estrella objetivo del traspaso Estatus actual del jugador Contrato actual con el PSG Rendimiento global la temporada pasada Fuente financiera para el contrato Opción alternativa fallida (intento anterior) Ousmane Dembélé

(Delantero francés) Ganador del

Balón de Oro Hasta el verano de

2028 37 partidos,

19 goles y 10 asistencias Venta de

Brahim Díaz Julián Álvarez

(Atlético de Madrid)

¿El rey del Balón de Oro se dirige a Madrid?

Cabe destacar que el contrato laboral actual de Ousmane Dembélé con el club parisino es válido hasta el verano de 2028, y está claro que Nasser Al-Khelaïfi no lo dejará ir fácilmente. Sin embargo, la atractiva oferta del Real Madrid y la política de fichajes de Florentino Pérez son capaces de romper cualquier contrato. La temporada pasada fue el punto culminante de la carrera de Dembélé: disputó 37 partidos en todas las competiciones con el PSG, marcó 19 goles y dio 10 asistencias a sus compañeros. Lo más importante es que el delantero es actualmente el poseedor del galardón individual más prestigioso del planeta: el Balón de Oro.

Anteriormente, los medios deportivos informaron que el Real Madrid había mantenido negociaciones para fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, pero estos intentos terminaron sin éxito. Ahora, el 'Club Real' ha centrado toda su atención en el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé.

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