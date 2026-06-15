¿Qué dijo Nagelsmann tras la victoria por 7-1 sobre Curazao?

La Copa Mundial 2026, celebrada en tierras norteamericanas, comenzó desde los primeros días con resultados inesperados y partidos llenos de goles. Alemania, uno de los grandes favoritos del torneo, inició su camino con una victoria devastadora. En el partido de la primera jornada del Grupo E, la «máquina» alemana arrolló a Curazao por 7-1, asegurando sus primeros 3 puntos y colocándose como líder del grupo.

Tras el encuentro, el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, concedió una entrevista exclusiva al sitio web oficial de la FIFA, compartiendo sus impresiones y sentimientos sobre el partido.

El golpe inesperado del rival y el despertar alemán

Aunque el marcador final fue abultado, el joven y tácticamente astuto Nagelsmann no ocultó que su equipo enfrentó ciertas dificultades durante el juego. Señaló que, tras el empate sorpresa del rival, los jugadores alemanes necesitaron tiempo para recuperar su estilo de juego habitual.

Las reflexiones analíticas de Julian Nagelsmann sobre el partido: «Debo admitir que, tras el empate del rival, nos tomó unos minutos encontrar nuestro ritmo y retomar el control. Curazao demostró que no es un equipo sencillo y que saben jugar un fútbol vistoso. Personalmente, seguiré sus próximos partidos de grupo con gran interés y atención».

Puede consultar los detalles del partido de la Copa Mundial 2026 entre Alemania y Curazao, así como los goleadores, a través de la tabla del centro de análisis a continuación:

Torneo y fase de grupos Resultado final oficial del partido Puntos de la selección de Alemania Autor de un doblete en el equipo de Nagelsmann Otras estrellas que contribuyeron a la victoria Estatus del rival en el grupo Copa Mundial 2026, Grupo E

(Jornada 1) 7 : 1

(Victoria de Alemania) 3 puntos

(Líder del grupo) Kai Havertz

(Dos goles) • L. Nmecha, N. Schlotterbeck

• J. Musiala, Brown, D. Undav Aún con opciones

«¡Siete goles es un resultado fantástico!»

El seleccionador alemán elogió la capacidad de su equipo para aprovechar las ocasiones y la calidad del juego mostrado. Según él, comenzar estos torneos importantes con una ventaja psicológica sienta una base sólida para los próximos partidos.

«Estoy muy feliz de que hayamos encontrado la red siete veces, y este resultado me satisface. Además, me gustaron mucho los movimientos y el juego combinativo de los chicos. Empezar cualquier torneo prestigioso con una victoria tan contundente es crucial para la moral del equipo. Estoy encantado de que nuestros representantes hayan cumplido esta tarea a la perfección», concluyó el técnico alemán. Como dato, Kai Havertz anotó un doblete, mientras que Lukas Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Brown y Deniz Undav marcaron un gol cada uno para asegurar la gran victoria.

¡Siga con nosotros en Zamin la actualidad más candente de la Copa Mundial, los choques entre gigantes, los planes tácticos y las noticias deportivas más fiables y exclusivas!