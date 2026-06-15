Cuatro partidos emocionantes se disputan hoy en la Copa del Mundo

·31·Deportes
Cuatro partidos emocionantes se disputan hoy en la Copa del Mundo

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, está en pleno apogeo. La próxima jornada de competición contará con los encuentros de la primera ronda de los grupos H y G.

Varios enfrentamientos interesantes esperan a los aficionados al fútbol hoy. Junto a selecciones nacionales conocidas como España, Bélgica, Uruguay e Irán, también saltarán al campo Cabo Verde, Egipto, Arabia Saudita y Nueva Zelanda.

El primer partido del día comienza a las 21:00 hora de Taskent. España se enfrentará a Cabo Verde. Los españoles son vistos como favoritos, pero en la Copa del Mundo hay que tomarse en serio a cualquier rival. Cabo Verde intentará darse a conocer en el gran escenario y lograr un resultado inesperado.

A medianoche, 00:00, Bélgica y Egipto se medirán entre sí. Este encuentro también despierta un gran interés. Bélgica cuenta con muchos jugadores experimentados, mientras que Egipto puede causar problemas a cualquier rival con su juego disciplinado y sus rápidos contraataques.

A las 03:00, Arabia Saudita pondrá a prueba su fuerza contra Uruguay. El equipo sudamericano se caracteriza tradicionalmente por su espíritu de lucha, su preparación física y su estilo de juego característico. Arabia Saudita busca defender dignamente el honor de Asia. La velocidad, la disciplina y los contraataques podrían ser cruciales en este partido.

El último partido del día comienza a las 06:00. Irán se enfrentará a Nueva Zelanda. Irán es considerado uno de los equipos con más experiencia en el fútbol asiático. Nueva Zelanda intentará resistir a su oponente mediante la fuerza física, el juego aéreo y una defensa organizada.

El calendario de partidos de hoy es el siguiente:

15/16 de junio

  • 21:00 — España — Cabo Verde

  • 00:00 — Bélgica — Egipto

  • 03:00 — Arabia Saudita — Uruguay

  • 06:00 — Irán — Nueva Zelanda

Cada partido de la primera jornada de la Copa del Mundo es vital para los equipos. Una victoria al inicio da confianza para los siguientes partidos, mientras que una derrota complica la situación. Por eso, todas las selecciones que juegan hoy se esforzarán por conseguir un resultado positivo en su primer encuentro.

Para los aficionados, comienza otro día lleno de fútbol. El torneo apenas está empezando a calentarse, pero cada partido intensifica la lucha en los grupos. Los enfrentamientos de hoy sin duda aumentarán el espíritu de la Copa del Mundo.

EspañaBélgicaEgiptoUruguayArabia Saudita
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Mauricio Ruffy noquea a Michael Chandler en el primer asaltoMauricio Ruffy noquea a Michael Chandler en el primer asaltoHoy, 02:33Uzbekistán y varios países rechazan firmemente la declaración del presidente de la UEFAUzbekistán y varios países rechazan firmemente la declaración del presidente de la UEFAHoy, 02:26¿Cuántos millones pidió Ilia Topuria por una pelea contra Islam Makhachev?¿Cuántos millones pidió Ilia Topuria por una pelea contra Islam Makhachev?Hoy, 02:07Tommy Fury derrota a un oponente 50 kilogramos más pesadoTommy Fury derrota a un oponente 50 kilogramos más pesadoHoy, 01:55Costa de Marfil vence a Ecuador con un gol en el último minutoCosta de Marfil vence a Ecuador con un gol en el último minutoHoy, 01:45Havertz nombrado mejor jugador del partido contra CurazaoHavertz nombrado mejor jugador del partido contra CurazaoHoy, 01:39
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿Cómo fue calificado Abdukodir Khusanov en la final contra el Chelsea?
¿Cómo fue calificado Abdukodir Khusanov en la final contra el Chelsea?