Un peligroso virus transmitido por garrapatas detectado en Nueva York preocupa a los científicos

En el estado de Nueva York, EE. UU., se ha registrado por primera vez un peligroso virus Bourbon, transmitido por garrapatas. Los especialistas señalaron que es muy difícil detectar este virus en una etapa temprana y afirmaron que hasta el momento no existe ni una vacuna eficaz ni un método de tratamiento específico contra él.

Según las investigaciones realizadas por científicos del Centro Médico de Stony Brook, el virus se propaga a través de una especie de garrapata conocida como «estrella solitaria» (Lone Star Tick). Esta garrapata recibió su nombre debido a una mancha blanca en forma de estrella en la parte posterior de su cuerpo.

Los investigadores creen que con el aumento de la actividad de las garrapatas en la temporada de verano, el riesgo de propagación del virus también podría aumentar. Por lo tanto, no se descarta que en el futuro sea aún más difícil detectar la enfermedad a tiempo.

El virus Bourbon fue identificado por primera vez en 2014 en el condado de Bourbon, Kansas, EE. UU. En ese momento, el primer paciente infectado con el virus falleció. Desde entonces, se han confirmado oficialmente al menos dos muertes relacionadas con esta infección. Los científicos no excluyen que pueda haber otros casos no detectados.

Los médicos afirman que los síntomas principales del virus Bourbon se manifiestan con fiebre, fatiga intensa, dolor de cabeza y muscular, erupciones cutáneas y náuseas. Sin embargo, dado que estos síntomas son muy similares a los de otras enfermedades transmitidas por garrapatas, los pacientes a veces pueden recibir un diagnóstico erróneo.

Según Luis Marcos, profesor del Centro Médico de Stony Brook, esta especie de garrapata está muy extendida en Nueva York y en las regiones del noreste de EE. UU. Por lo tanto, los médicos deben tener en cuenta la posibilidad del virus Bourbon al examinar a los pacientes picados por garrapatas.

Los especialistas enfatizan la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica y mejorar aún más el diagnóstico de laboratorio para detectar el virus a tiempo.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., las garrapatas «estrella solitaria» están ampliamente distribuidas en las regiones noreste, sur y centro del país. Al mismo tiempo, los expertos señalan que aunque el virus Bourbon puede causar complicaciones graves, su aparición en humanos sigue siendo muy poco frecuente por ahora.