Famoso alpinista que conquistó los 14 picos muere en una avalancha

Nirmal Purja, el famoso alpinista nepalí que conquistó los 14 picos más altos del mundo en un tiempo récord en Pakistán, perdió la vida a consecuencia de una avalancha en la montaña Broad Peak. Nueve participantes más de la expedición también murieron en la tragedia.

La empresa Elite Exped , de expediciones del alpinista, confirmó oficialmente su fallecimiento el 2 de agosto. El comunicado señala que la fuerte avalancha ocurrida en Broad Peak causó consecuencias trágicas para todo el grupo.

Se informa que Nirmal Purja, de 43 años, lideraba un grupo de 10 personas hacia la cumbre del Broad Peak, a 8 051 metros de altura, cuando se produjo la avalancha el 31 de julio. Tras el incidente, los alpinistas fueron considerados desaparecidos.

Los rescatistas realizaron labores de búsqueda durante varios días. Sin embargo, el mal tiempo, los fuertes vientos y la complejidad de la zona montañosa dificultaron considerablemente la operación. Más tarde se supo que entre las víctimas también se encontraban el nepalí Pur Bahadur Gurung, la estadounidense Mallory Geys y la omaní Nadhira al-Harsiy.

Nirmal Purja se hizo famoso en todo el mundo en 2019. Estableció un récord mundial al conquistar los 14 picos de más de 8 000 metros de la Tierra en tan solo 189 días. Este gran logro fue dado a conocer a un público aún más amplio a través del documental de Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible» .

Los expertos consideran que el Broad Peak es una de las montañas más peligrosas y técnicamente complejas de Pakistán. La altitud, el clima extremo y las avalanches imprevistas siempre ponen en gran riesgo las expediciones en este lugar.

El gobierno de Nepal y la comunidad alpinista calificaron la muerte de Nirmal Purja como una gran pérdida. Se destaca que su valentía, sus récords y su contribución al desarrollo de los deportes de montaña serán recordados durante muchos años.