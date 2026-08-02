Asus presenta el nuevo mini-PC compacto VM31

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Asus presenta el nuevo mini-PC compacto VM31

Asus ha presentado su nuevo mini-PC Asus VM31 dirigido al mercado tecnológico. Este dispositivo se ha lanzado en las principales plataformas de comercio electrónico de China y está llamando la atención de los entusiastas de la tecnología gracias a sus dimensiones compactas y capacidades suficientes para las tareas diarias, informa Ixbt.com. informa .

Según Ixbt.com, el nuevo miniordenador tiene un precio de 4099 yuanes. Los dispositivos en este segmento de precios están diseñados para sistemas de oficina compactos y tareas multimedia sencillas en el hogar, lo que permite a los usuarios ahorrar espacio.

Capacidades técnicas y rendimiento

En el corazón del dispositivo se encuentra el procesador de cuatro núcleos Ryzen 3 30 de la familia Mendocino de la marca AMD. Este chip se basa en la arquitectura Zen 2 y está equipado con un núcleo gráfico integrado Radeon 610M con dos bloques de cálculo, que maneja con éxito las tareas gráficas diarias.

El mini-PC está equipado con 8 GB de memoria RAM LPDDR5-5500 instalada directamente, es decir, soldada en la placa base. El ordenador también cuenta con un SSD integrado de 512 GB, y dado que la única ranura M.2 PCIe Gen3 x2 ya está ocupada, la posibilidad de ampliar la memoria en el futuro es limitada.

Capacidades de red e interfaces

Para las conexiones inalámbricas, el Asus VM31 cuenta con un adaptador MediaTek MT7922 compatible con las tecnologías modernas Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. Esto garantiza a los usuarios una conexión a Internet estable y de alta velocidad.

Las interfaces externas del dispositivo también están bastante bien equipadas. En el panel frontal hay dos puertos USB-A, un puerto USB-C y un conector de audio de 3,5 mm. En el panel trasero se encuentran tres puertos USB-A, USB-C, salidas de vídeo HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4, así como un puerto de red RJ45 con una velocidad de 2,5 Gbps.

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Abror Shuhratov
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