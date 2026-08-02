El buque insignia Redmi K100 Pro Max: especificaciones técnicas y resultados de pruebas

El conocido filtrador Digital Chat Station publicó fotos reales y los primeros resultados de pruebas del smartphone Redmi K100 Pro Max, cuyo lanzamiento se espera próximamente. Según ixbt.com, el nuevo dispositivo está equipado con el ultrapoderoso procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que llama la atención por su alto rendimiento y sus avanzadas capacidades para juegos. Así lo informa Ixbt.com lo comunica.

Durante las pruebas realizadas a temperatura ambiente en AnTuTu, el smartphone obtuvo 3,72 millones de puntos. Al mismo tiempo, en GeekBench 7 se registraron 2965 puntos en modo de un solo núcleo y 10 064 puntos en modo multinúcleo. Curiosamente, el director de la compañía Lu Weibing había declarado anteriormente que el dispositivo alcanzaría hasta 4,56 millones de puntos en AnTuTu, lo que muestra una ligera diferencia con los resultados iniciales.

Capacidades de juego y pantalla

El fabricante ha prestado especial atención a las capacidades de juego en este modelo. El Redmi K100 Pro Max cuenta por primera vez en la historia con una pantalla de 185 Hz, y el chip especial D2, diseñado para el procesamiento independiente de imágenes, utiliza la interpolación de fotogramas. Esto garantiza una gran fluidez en los juegos dinámicos.

Durante las pruebas en varios juegos se registraron los siguientes indicadores:

PUBG Mobile (alta fluidez y generación de fotogramas): promedio de 183,7 fps (consumo de energía de 4 W)

Delta Force: 185 fps (consumo de energía de 4,9 W)

Honor of Kings: 143,8 fps (consumo de energía de 3,2 W)

Annihilation Ring (gráficos al máximo): 59,9 fps (consumo de energía de 4,2 W)

Batería y fecha de presentación

Otra de las principales ventajas del dispositivo es su batería de gran capacidad. Según los informes, el Redmi K100 Pro Max viene con una batería de 9070 mAh. Los fabricantes afirman que esto permite aumentar el tiempo de autonomía en nada menos que un 40 por ciento en comparación con los modelos anteriores.

Asimismo, el smartphone cuenta con un sistema de audio Bose incorporado, lo que mejora aún más las capacidades multimedia. Se espera que la presentación oficial del esperado buque insignia Redmi K100 Pro Max esté programada para el 11 de agosto de este año.