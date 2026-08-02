Kevin De Bruyne podría fichar por el Galatasaray

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Kevin De Bruyne podría fichar por el Galatasaray

El club turco Galatasaray ha iniciado gestiones serias para fichar al centrocampista del Nápoles Kevin De Bruyne. El hecho de que la etapa en Italia del experimentado jugador belga de 35 años no esté transcurriendo como esperaba y su descontento con la dirección deportiva del club partenopeo aumentan la probabilidad de este traspaso. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por Goal.com, el experto en fichajes Ekrem Konur ha indicado que el gigante turco está preparando una oferta significativa para llevar al experimentado mediapunta a Estambul en este mercado de fichajes. Aunque los términos del contrato y los detalles financieros aún no se han revelado por completo, el club estambulí confía en concretar esta operación.

Una temporada difícil en Italia y conflictos tácticos

Para Kevin De Bruyne, quien se mudó a Italia procedente del Manchester City como agente libre, su primera temporada en el estadio Diego Armando Maradona fue turbulenta. Disputó apenas 21 partidos en todas las competiciones, anotando 5 goles y dando 4 asistencias. A pesar de esto, su rendimiento no fue constante.

La causa principal del descontento del jugador fueron los desacuerdos tácticos surgidos con el exentrenador Antonio Conte. El centrocampista, que se quejó abiertamente del estilo de juego defensivo, no ocultó su frustración con el esquema de 5-4-1 del equipo. Las declaraciones públicas y la salida del técnico al final de la temporada intensificaron aún más las tensiones internas en el club.

La postura firme de la directiva del club

A pesar de los rumores difundidos en los medios, la directiva del Nápoles está intentando calmar la situación. El director deportivo del club, Giovanni Manna, subrayó que aunque no gustaron las palabras del jugador, lo consideran una pieza importante del equipo.

Manna afirmó categóricamente que el jugador tiene contrato en vigor y debe cumplir con sus obligaciones. Según el director deportivo, Kevin De Bruyne no decide por sí mismo su marcha y debe permanecer a disposición del entrenador como parte del proyecto.

Actualmente, la directiva del Galatasaray tiene como objetivo aprovechar el malestar del jugador en Italia. Si ambas partes llegan a un acuerdo, podría producirse uno de los fichajes más sonados del mercado de verano.

Kevin De BruyneGalatasarayNápolesFichajeSerie A
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