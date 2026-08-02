Randal Kolo Muani muy cerca de fichar por el club de Turín

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Randal Kolo Muani muy cerca de fichar por el club de Turín

El delantero de la selección nacional de Francia, Randal Kolo Muani, ha llegado a Turín para someterse a las pruebas médicas. Según informa Football Italia, el club italiano Juventus ha llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain para el traspaso del jugador por una cantidad garantizada de 38 millones de euros más bonus adicionales, informa Goal.com informa .

Llegado al aeropuerto de Turín el sábado por la noche, el delantero francés se dirigió inmediatamente al centro J-Medical del club. Los especialistas están realizando un examen exhaustivo de la condición física del jugador. Se espera que el valor total de este traspaso alcance los 50 millones de euros, incluidos los bonus.

Detalles del traspaso y estructura del contrato

Tras largas negociaciones entre los dos gigantes europeos, la directiva de la Juventus descartó la idea inicial de una cesión y decidió fichar al jugador en propiedad. Para satisfacer las exigencias del Paris Saint-Germain, las partes acordaron una suma garantizada de 38 millones de euros y 12 millones de euros en bonus adicionales.

Para el delantero, que no pudo encontrar su lugar en el club parisino y no encajaba en la táctica del entrenador principal, este traspaso abre un nuevo capítulo en su carrera. La Juventus, por su parte, pretende reforzar aún más su línea de ataque antes de la nueva temporada.

Experiencia previa y planes futuros

Los aficionados de Turín conocen bien a Randal Kolo Muani. Anteriormente, en la segunda mitad de la temporada 2024-2025, jugó cedido en la Juventus, logrando marcar 8 goles en 16 partidos de la Serie A. La temporada pasada, jugó cedido en el Tottenham de la Premier League de Inglaterra.

Los dirigentes del club llevaban tiempo siguiendo las cualidades del jugador. Si todas las revisiones médicas y los trámites oficiales se completan por completo antes del domingo, Kolo Muani podría viajar por la noche para unirse al stage de pretemporada del equipo. Esto le permitirá adaptarse más rápidamente a sus nuevos compañeros y cuerpo técnico.

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