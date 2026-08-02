¿El futuro de Ferran Torres: se queda en el Barcelona o ficha por el PSG?

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¿El futuro de Ferran Torres: se queda en el Barcelona o ficha por el PSG?

Si el FC Barcelona quiere ampliar el contrato del delantero, Manchester Citydeberá pagar 8 millones de euros. Incertidumbre en Cataluña: Ferran Torres¿en qué club se decidirá su destino? Un serio interés del PSG y cláusulas secretas en este artículo.

Quedarse en el Barcelona o poner rumbo a París: Torres se encuentra ante un nuevo giro en su carrera. ¡El futuro del jugador se revelará al final del artículo!

Negociaciones y cláusulas contractuales

  • Si el Barcelona renueva a Torres, tendrá que pagar 8 millones de euros al City.

  • Esta cláusula se incluyó en el acuerdo de traspaso de 2022.

Entre Cataluña y París

  • El contrato de Torres expira en un año.

  • El club demuestra que el delantero no es una prioridad.

  • Torres considera que no es lo suficientemente valorado.

El escenario del PSG

  • Se espera que las negociaciones con los parisinos se mantengan la próxima semana.

  • Torres está dispuesto a dejar España.

El PSG podría convertirse en el principal rival por el jugador.

Ferran Torres¿en qué club crees que estará su futuro? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus amigos en Telegram u otras redes sociales!

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Shuhrat Razzakov
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