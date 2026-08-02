¿El futuro de Ferran Torres: se queda en el Barcelona o ficha por el PSG?

Si el FC Barcelona quiere ampliar el contrato del delantero, Manchester Citydeberá pagar 8 millones de euros. Incertidumbre en Cataluña: Ferran Torres¿en qué club se decidirá su destino? Un serio interés del PSG y cláusulas secretas en este artículo.

Quedarse en el Barcelona o poner rumbo a París: Torres se encuentra ante un nuevo giro en su carrera. ¡El futuro del jugador se revelará al final del artículo!

Negociaciones y cláusulas contractuales

Si el Barcelona renueva a Torres, tendrá que pagar 8 millones de euros al City.

Esta cláusula se incluyó en el acuerdo de traspaso de 2022.

Entre Cataluña y París

El contrato de Torres expira en un año.

El club demuestra que el delantero no es una prioridad.

Torres considera que no es lo suficientemente valorado.

El escenario del PSG

Se espera que las negociaciones con los parisinos se mantengan la próxima semana.

Torres está dispuesto a dejar España.

El PSG podría convertirse en el principal rival por el jugador.

Ferran Torres¿en qué club crees que estará su futuro? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus amigos en Telegram u otras redes sociales!