Giro en la carrera de Mohamed Salah: un nuevo paso hacia Arabia Saudí

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Giro en la carrera de Mohamed Salah: un nuevo paso hacia Arabia Saudí

Un período de cambios drásticos ha comenzado en la carrera del famoso delantero egipcio Mohamed Salah. Durante el mercado de fichajes de verano actual, el nombre del jugador ha vuelto a vincularse activamente con los representantes de la Saudi Pro League. Anteriormente, su traspaso al club turco Beşiktaş se había frustrado, pero según los últimos informes, el experimentado delantero está cerca de unirse a Al-Ittihad. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información de la publicación Sabah, Mohamed Salah ha aceptado firmar un contrato con el club Al-Ittihad durante el período de fichajes de verano y se espera que su salario anual alcance los 25 millones de dólares. Se prevé que esta decisión del jugador sea un nuevo paso importante en su trayectoria deportiva y aumente aún más el atractivo del campeonato de Oriente Medio.

Nueva posición en el campo y cambios en la plantilla

Habiendo brilla do a lo largo de su carrera como extremo derecho, se espera que Mohamed Salah actúe también en su demarcación favorita en su nuevo equipo. Sin embargo, la situación de otros futbolistas en la plantilla y las decisiones tácticas del entrenador principal podrían introducir modificaciones en las funciones del jugador.

Actualmente, el francés Moussa Diaby juega en la banda derecha en las filas de Al-Ittihad. Sin embargo, hay informes de que la directiva del club planea desprenderse de este jugador durante la ventana de fichajes de verano. Si Diaby deja el club, Salah se ubicará directamente en el extremo derecho.

La táctica del técnico alemán y el papel de Salah

El técnico alemán y entrenador principal de Al-Ittihad, Jens Wissing, suele construir el juego del equipo basándose en un esquema de 4-2-3-1. En este estilo, el jugador que actúa detrás del único delantero desempeña un papel importante. Habitualmente esta posición era ocupada por el argelino Houssem Aouar, pero se rumorea que él también podría dejar el equipo.

Si Houssem Aouar llega a dejar las filas de Al-Ittihad, Mohamed Salah podría desempeñar la función de mediapunta central o segundo delantero, lo cual resultaría un tanto inusual para él. Sea como fuere, el traspaso de la estrella egipcia a Arabia Saudí despierta un gran interés en el mundo del fútbol y su rendimiento en su nuevo equipo estará en el centro de atención de los aficionados.

Mohamed SalahAl-IttihadArabia SaudíFichajesFútbol
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