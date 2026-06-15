El Real Madrid ficha al defensa del Chelsea Marc Cucurella por 52 millones de libras

El club español Real Madrid ha completado oficialmente el traspaso del defensa del Chelsea, Marc Cucurella. El acuerdo, cerrado por 52 millones de libras (aproximadamente 60 millones de euros), supone el primer gran fichaje bajo la etapa del entrenador Jose Mourinho, quien regresa al club. El internacional español vuelve a su país tras cinco años en la Premier League inglesa. Así lo informa Goal.com informa .

A su regreso al Santiago Bernabéu, Jose Mourinho marcó como prioridad reforzar el lateral izquierdo. El fichaje del jugador de 26 años demuestra la intención del "club blanco" de renovar su plantilla tras dos temporadas sin títulos importantes. Según The Guardian, esta inversión servirá como piedra angular para la nueva línea defensiva de Mourinho.

Contrato a largo plazo y nuevo proyecto

La directiva del Real Madrid busca una colaboración a largo plazo con el defensa español. El comunicado oficial del club confirmó la firma de un contrato de seis años con Marc Cucurella, vigente hasta el 30 de junio de 2032. El campeón de Europa 2024 se encuentra actualmente con su selección y se incorporará a su nuevo equipo inmediatamente después de finalizar el torneo internacional.

El Chelsea también confirmó la salida del jugador y le expresó su agradecimiento. En su comunicado, el club londinense destacó que Cucurella, quien llegó procedente del Brighton en 2022, ayudó al equipo a ganar la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes. Durante su estancia en Stamford Bridge, se convirtió en una figura clave del equipo.

Razones y tensiones detrás del traspaso

Aunque Cucurella rindió bien en el campo, su relación con la directiva del Chelsea se había enfriado considerablemente en los últimos meses. El jugador criticó abiertamente la dirección del club, calificando la eliminación de la Champions League ante el PSG como resultado de la "inexperiencia". Tampoco ocultó su descontento por la decisión sobre la salida de Enzo Maresca.

Curiosamente, Marc Cucurella había declarado anteriormente que sería difícil rechazar una oferta de su club de formación, el Barcelona. Sin embargo, el interés personal de Jose Mourinho y la firmeza del Real Madrid hicieron que el traspaso se resolviera a favor de los madrileños. Ahora, el defensa español comienza una nueva era con los "merengues".