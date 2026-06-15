Pedro Porro firma un nuevo contrato con el Tottenham: las esperanzas del Real Madrid y el City se desvanecen

El Tottenham lateral derecho Pedro Porro ha extendido su contrato actual con el club londinense. El nuevo acuerdo del futbolista español se extiende hasta 2031. Esta decisión pone fin a los rumores de traspaso que rodeaban al jugador y frustra los planes de los grandes clubes que buscaban ficharlo. Así lo informa Goal.com informa .

Según la BBC, al defensa de 26 años le quedaban dos años de contrato. Sin embargo, su excelente estado de forma en las últimas temporadas y su papel vital en el juego del equipo impulsaron a la directiva a actuar. Tottenham ve a Porro como la piedra angular de un proyecto a largo plazo y ha tomado todas las medidas para retenerlo en el club.

Pedro Porro llegó al club londinense en enero de 2023 cedido por el Sporting CP portugués. En el verano de ese mismo año, los "Spurs" ejercieron la opción de compra por 40 millones de libras. Desde entonces, el español se ha consolidado como titular indiscutible, acumulando 152 partidos.

Interés de los gigantes y elogios del entrenador

En los últimos meses, Pedro Porro se ha convertido en uno de los protagonistas del mercado de fichajes. Según Goal.com,habían mostrado un serio interés en los servicios del defensa. Mientras que los madrileños lo veían como un sucesor digno de Dani Carvajal, Pep Guardiola estaba convencido de que encajaría perfectamente en sus esquemas tácticos. Este nuevo contrato supone un golpe inesperado para estos clubes.

El entrenador Roberto De Zerbi elogió la decisión del jugador. El técnico destacó que Porro es uno de los mejores jugadores de la Premier League, no solo en defensa sino también en la creación de juego. "Pedro es muy importante para nosotros. Su habilidad técnica y su deseo de mejorar cada día son admirables. Tiene una comprensión muy inteligente del fútbol", añadió De Zerbi.

La temporada pasada Tottenham fue difícil, pero Porro mostró consistencia. Disputó 47 partidos en todas las competiciones, convirtiéndose en el jugador más utilizado del equipo. Su condición física y resistencia son fundamentales para la nueva estrategia del club.

Este acuerdo Tottenham es una victoria estratégica para. Al retener a sus mejores activos, el club ha demostrado su intención de luchar por un puesto en la Champions League y por trofeos la próxima temporada. La continuidad de Porro hasta 2031 es también una gran noticia para los aficionados.