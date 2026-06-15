Arman Tsarukyan se convierte en multimillonario tras un combate sensacional en la UFC

En el mundo de las artes marciales mixtas (MMA), siguen ocurriendo verdaderas sensaciones, no solo dentro del octágono, sino también fuera de él. Arman Tsarukyan, reconocido luchador ruso de ascendencia armenia y uno de los principales aspirantes al título de peso ligero de la UFC, ha obtenido una ganancia sin precedentes en apuestas deportivas gracias a su visión de futuro. Apostó una gran suma a la victoria inesperada del famoso luchador Justin Gaethje sobre Ilia Topuria. El atleta compartió felizmente esta alegre noticia con sus fans a través de su página oficial de Instagram.

Una apuesta de un millón de dólares por el 'underdog'

Unos días antes del combate, Tsarukyan tomó una decisión inesperada y apostó un millón de dólares estadounidenses al éxito del estadounidense Justin Gaethje.

Diferencia de cuotas: En ese momento, las casas de apuestas consideraban a Ilia Topuria como el claro favorito, ofreciendo una cuota de solo 1,17 por su victoria. Justin Gaethje, como claro 'underdog', tenía una cuota alta de 5,70 .

Ganancia fantástica: Gracias al heroísmo del Sr. Gaethje en el octágono, la apuesta de Tsarukyan dio sus frutos por completo y, según el atleta, recibió un pago masivo que totalizó aproximadamente 400 millones de rublos .

Puede familiarizarse con los detalles de este evento histórico dedicado al aniversario del presidente de EE. UU. y la apuesta multimillonaria a través de la tabla de análisis deportivo especial a continuación:

Nombre de la competición y torneo Estado y ubicación del combate Participantes Cuotas de las casas de apuestas Resultado del combate Ganancia neta de Arman Tsarukyan UFC White House - Freedom 250

(Dedicado al 80º cumpleaños de Donald Trump) Washington

(Combate principal por el campeonato) • Ilia Topuria (Favorito)

• Justin Gaethje (Ganador) • Topuria: 1,17

• Gaethje: 5,70 Después del cuarto asalto, Topuria se negó a continuar el combate debido a una lesión ~400 millones de rublos

(apostando 1 millón de dólares)

Un enfrentamiento aterrador en el aniversario de Trump

Este histórico combate por el campeonato tuvo lugar en Washington como parte del grandioso torneo «UFC White House - Freedom 250», dedicado al 80º cumpleaños del presidente estadounidense Donald Trump. Durante cuatro asaltos, se presenció una pelea sangrienta e intensa en el octágono. Sin embargo, tras finalizar el cuarto asalto, Ilia Topuria, quien sufrió una lesión muy grave y peligrosa durante el encuentro, se negó a continuar para no arriesgar su salud y no pudo salir al asalto final decisivo.

Breve vistazo al logro histórico en el mundo de las MMA: En la historia del deporte, es un evento raro que los luchadores apuesten sumas tan grandes en los combates de sus colegas y obtengan una ganancia récord de millones de dólares gracias a la victoria de un 'underdog'.

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