Entrenador de Túnez destituido tras una dura derrota

·52·Deportes
Entrenador de Túnez destituido tras una dura derrota

La Copa del Mundo 2026, que se desarrolla en América del Norte, ha estado llena de eventos históricos y sensacionales que han conmocionado a la comunidad futbolística mundial desde sus primeros días. La selección nacional de Túnez, integrante del Grupo F, comenzó su camino de manera extremadamente infructuosa y desafortunada. En el encuentro contra la poderosa selección de Suecia, los africanos sufrieron una aplastante derrota por 1-5. Este resultado vergonzoso agotó la paciencia de la directiva de la Federación Tunecina de Fútbol, provocando medidas inmediatas.

Un suceso absolutamente raro en la historia de los Mundiales

Según informó el reconocido insider y experimentado periodista internacional Romain Molina en sus páginas oficiales de redes sociales, la directiva del fútbol tunecino destituyó inmediatamente al entrenador Sabri Lamouchi tras esta derrota.

Esta decisión marca un punto de inflexión fundamental en la historia del fútbol mundial. En la larga y gloriosa historia de las Copas del Mundo, nunca antes un entrenador había sido despedido después del primer partido del torneo. Sabri Lamouchi ha entrado en los libros de historia al establecer este anti-récord.

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo oficial, puede conocer más detalles sobre la lamentable situación de Túnez en el grupo y los pormenores del mandato más corto de un entrenador en la historia del mundial:

Torneo y fase oficial

Resultado impactante en la 1ª jornada

Especialista destituido

Estatus de anti-récord histórico

Posición actual en el grupo

Próximo rival y obligación para la 2ª jornada

Copa del Mundo 2026, Grupo F


(Partido de la 1ª jornada)

Suecia — Túnez


5:1

Sabri Lamouchi


(Entrenador francés)

Primer entrenador despedido tras el primer partido

4º lugar


(0 puntos, diferencia de goles -4)

Selección nacional de Japón


(Partido obligatorio para ganar)

Una dura prueba contra Japón espera a los africanos

Actualmente, la selección de Túnez no ha logrado sumar ningún punto en la fase de grupos y ocupa el último lugar (cuarto) del cuarteto debido a una terrible diferencia de goles. Aunque los jugadores se encuentran en un estado de depresión psicológica, aún existe la oportunidad de corregir la situación.

El equipo, ahora sin entrenador, se enfrenta a un partido crucial y decisivo en la 2ª jornada contra Japón, uno de los gigantes más fuertes de Asia. En la segunda jornada, los representantes de Túnez deberán salir al campo únicamente por la victoria; de lo contrario, se despedirán prematuramente del mundial.

¡Siga los momentos más intensos de la Copa del Mundo, los despidos sensacionales, las derrotas inesperadas, los secretos detrás de escena de las estrellas del fútbol y las noticias deportivas más confiables siempre con nosotros en las páginas de Zamin!

TúnezSueciaSabri LamouchiJapónRomain Molina
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Sarri nombrado oficialmente nuevo entrenador del AtalantaSarri nombrado oficialmente nuevo entrenador del AtalantaHoy, 16:45Maurizio Sarri regresa al fútbol italiano: el experimentado técnico es nombrado entrenador del AtalantaMaurizio Sarri regresa al fútbol italiano: el experimentado técnico es nombrado entrenador del AtalantaHoy, 16:11Harry Kane — Maestro del juego: defensa croata elogia al capitán inglésHarry Kane — Maestro del juego: defensa croata elogia al capitán inglésHoy, 15:35Anunciadas las alineaciones de España y Cabo VerdeAnunciadas las alineaciones de España y Cabo VerdeHoy, 15:33Jose Mourinho regresa al Real Madrid: Raul Asensio habla sobre la nueva era del equipoJose Mourinho regresa al Real Madrid: Raul Asensio habla sobre la nueva era del equipoHoy, 15:32Revelado el nuevo dueño del legendario número cuatro en el Real MadridRevelado el nuevo dueño del legendario número cuatro en el Real MadridHoy, 15:25
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿Cómo fue calificado Abdukodir Khusanov en la final contra el Chelsea?
¿Cómo fue calificado Abdukodir Khusanov en la final contra el Chelsea?