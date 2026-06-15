La Copa del Mundo 2026, que se desarrolla en América del Norte, ha estado llena de eventos históricos y sensacionales que han conmocionado a la comunidad futbolística mundial desde sus primeros días. La selección nacional de Túnez, integrante del Grupo F, comenzó su camino de manera extremadamente infructuosa y desafortunada. En el encuentro contra la poderosa selección de Suecia, los africanos sufrieron una aplastante derrota por 1-5. Este resultado vergonzoso agotó la paciencia de la directiva de la Federación Tunecina de Fútbol, provocando medidas inmediatas.

Un suceso absolutamente raro en la historia de los Mundiales

Según informó el reconocido insider y experimentado periodista internacional Romain Molina en sus páginas oficiales de redes sociales, la directiva del fútbol tunecino destituyó inmediatamente al entrenador Sabri Lamouchi tras esta derrota.

Esta decisión marca un punto de inflexión fundamental en la historia del fútbol mundial. En la larga y gloriosa historia de las Copas del Mundo, nunca antes un entrenador había sido despedido después del primer partido del torneo. Sabri Lamouchi ha entrado en los libros de historia al establecer este anti-récord.

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo oficial, puede conocer más detalles sobre la lamentable situación de Túnez en el grupo y los pormenores del mandato más corto de un entrenador en la historia del mundial:

Torneo y fase oficial Resultado impactante en la 1ª jornada Especialista destituido Estatus de anti-récord histórico Posición actual en el grupo Próximo rival y obligación para la 2ª jornada Copa del Mundo 2026, Grupo F

(Partido de la 1ª jornada) Suecia — Túnez

5:1 Sabri Lamouchi

(Entrenador francés) Primer entrenador despedido tras el primer partido 4º lugar

(0 puntos, diferencia de goles -4) Selección nacional de Japón

(Partido obligatorio para ganar)

Una dura prueba contra Japón espera a los africanos

Actualmente, la selección de Túnez no ha logrado sumar ningún punto en la fase de grupos y ocupa el último lugar (cuarto) del cuarteto debido a una terrible diferencia de goles. Aunque los jugadores se encuentran en un estado de depresión psicológica, aún existe la oportunidad de corregir la situación.

El equipo, ahora sin entrenador, se enfrenta a un partido crucial y decisivo en la 2ª jornada contra Japón, uno de los gigantes más fuertes de Asia. En la segunda jornada, los representantes de Túnez deberán salir al campo únicamente por la victoria; de lo contrario, se despedirán prematuramente del mundial.

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