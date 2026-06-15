El defensa del Real Madrid, Raul Asensio, se pronunció sobre las noticias del regreso del especialista portugués Jose Mourinho, destacando que este nombramiento es el paso correcto para restaurar la hegemonía del club en el fútbol español. Según el joven defensa, el entrenador conocido como "The Special One" aportará una pasión y un espíritu ganador únicos al equipo. Así lo informa Goal.com noticia informa.

En una entrevista con El Desmarque, Asensio recordó la primera etapa de Mourinho en Madrid (2010-2013). En aquel entonces, el técnico logró frenar la superioridad absoluta del Barcelona y cambiar el "ADN" del Real Madrid. Raul Asensio admitió que el estilo de juego agresivo e intransigente formado en aquel periodo influyó enormemente en su crecimiento como futbolista.

Mourinho y la búsqueda de récords

Los aficionados del Real Madrid vinculan el regreso del técnico portugués con la histórica temporada 2011-2012. En aquel entonces, el "club blanco" bajo el mando de Jose Mourinho estableció un récord al sumar 100 puntos en La Liga y anotar 121 goles. Asensio está convencido de que, dentro del nuevo proyecto, existe la posibilidad de repetir estos resultados y volver a triunfar sobre el Barcelona.

"He visto cómo transformó aquel equipo, cómo trajo competitividad, rabia y resiliencia al club. Creo que esas cualidades me formaron como jugador. Un nuevo proyecto con Mourinho es muy emocionante y espero con ansias el comienzo de la temporada", añadió el defensa de 23 años.

Según Goal.com, Raul Asensio está preparado para la alta intensidad y los cambios emocionales que exige Mourinho. Aunque es canterano del club, aspira a demostrar su valía bajo el mando del experimentado entrenador y consolidar su lugar en el once titular.

Actualmente, el ambiente alrededor del club madrileño ya ha cambiado. Se espera que el regreso de Mourinho traiga no solo cambios tácticos, sino que también lleve el estado anímico de los jugadores a un nuevo nivel. Para jugadores jóvenes como Asensio, trabajar con un entrenador de tan alto nivel podría ser el punto de inflexión más importante de su carrera.

En conclusión, se puede decir que el Real Madrid, junto a Jose Mourinho, aspira a recuperar su hegemonía no solo en la liga española, sino también en el escenario europeo. Las palabras de Asensio indican que la confianza en el nuevo entrenador es alta dentro del equipo.