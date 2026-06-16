Lamine Yamal no cumplió las expectativas: los hermanos de Cabo Verde revelan sus secretos contra España

El inesperado empate entre las selecciones de España y Cabo Verde en el marco del Mundial ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol. En este encuentro, la atención de muchos se centró en Lamine Yamal, la nueva estrella del Barcelona y del fútbol español, pero los locales lograron anular todas las acciones del joven talento. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Los hermanos Laros y Deroy Duarte, quienes actuaron en las filas de la selección de Cabo Verde, compartieron los detalles de este partido histórico en una entrevista con ESPN. Según ellos, aunque el nivel y el prestigio de Lamine Yamal eran evidentes antes de entrar al campo, los defensores del equipo estaban mentalmente preparados para detenerlo.

Aura y realidad en el campo

"Por los gritos de los aficionados y su aura, sientes que un futbolista serio está entrando al campo", dice Deroy Duarte. "Sin embargo, en cuanto tocó el balón por primera vez, nuestro lateral izquierdo y nuestro extremo se lanzaron sobre él. En ese momento comprendimos que hoy no podría hacer nada".

Lamine Yamal, que entró al campo en los últimos 20 minutos, no logró aportar agresividad a los ataques de España. La defensa ordenada y la disciplina del equipo de Cabo Verde neutralizaron completamente la línea ofensiva del gigante europeo. Este resultado es valorado como un empate equivalente a una victoria para los debutantes del torneo.

Para los hermanos Duarte, este partido no fue solo un resultado deportivo, sino también una cuestión de orgullo familiar. Laros comenzó el juego como titular y, después de una hora, cedió su lugar a su hermano. "Es una situación un poco extraña, en realidad nos gustaría estar juntos en el campo, pero nos apoyamos mutuamente. Cuando fui sustituido, comenzó la verdadera emoción", añadió Laros.

Reconocimiento a nivel mundial

Aunque lograron detener a Lamine Yamal, los futbolistas de Cabo Verde valoraron positivamente el nivel general del rival. Reconocieron especialmente el manejo del balón y la capacidad de visión de juego de estrellas como Rodri y Pedri. "Cuando alguien se gira inesperadamente o da un pase increíble, sientes que es un verdadero nivel mundial", dicen los hermanos.

Este resultado se convirtió en un evento inolvidable para el pueblo de Cabo Verde y los familiares de los futbolistas. Tras el partido, los hermanos Duarte destacaron haber visto lágrimas en los ojos de sus padres, lo cual fue para ellos la mayor recompensa. Asimismo, el portero emblemático Vozinha no pudo contener sus emociones al mantener su portería imbatible en su partido número 90.

Este éxito de Cabo Verde demostró una vez más que los estados pequeños también pueden ofrecer una resistencia digna ante los gigantes del fútbol. Tras la victoria de Alemania por 7-1 sobre Curazao, muchos previeron que Cabo Verde sufriría el mismo destino, pero los "Tiburones Azules" anularon todos los pronósticos.