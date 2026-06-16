Empate luchado entre Arabia Saudita y Uruguay

Cada partido de la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, continúa brindando momentos inolvidables a millones de aficionados. En el Grupo H, uno de los cuartetos más impredecibles e interesantes del torneo, los encuentros de la 1ª jornada han concluido oficialmente. En el segundo choque dramático del grupo, Arabia Saudita, uno de los gigantes de Asia, se enfrentó a Uruguay, prestigioso y poderoso representante de Sudamérica. En un duelo intenso y sin concesiones, los equipos firmaron un empate luchado 1-1.

Drama en Miami: gol de Al Amri y respuesta de Araujo

El Hard Rock Stadium de Miami, testigo de numerosos encuentros históricos, fue escenario de un espectáculo futbolístico único. El partido comenzó desde los primeros minutos con ataques peligrosos sucesivos de ambos equipos:

El golpe inesperado de los asiáticos: Justo antes de finalizar la primera parte, en el minuto 41, Al Amri, de Arabia Saudita, aprovechó un error de los defensores rivales para abrir el marcador y hacer vibrar el estadio.

La voluntad de Uruguay: En la segunda mitad, los representantes latinoamericanos se lanzaron con todas sus fuerzas para restablecer el equilibrio. Finalmente, en la parte final del encuentro, al minuto 80, el talentoso defensa Araujo anotó el gol que salvó a su equipo de la derrota con un disparo preciso.

A través de la siguiente tabla de análisis oficial, puede conocer en detalle las alineaciones iniciales y la situación del grupo en este encuentro de la 1ª jornada de la Copa del Mundo 2026:

Competición y fase oficial Fecha y estadio del partido Resultado final y goleadores Alineación inicial de Arabia Saudita Alineación inicial de Uruguay Resultado del primer partido de la 1ª jornada del grupo Copa del Mundo 2026, Grupo H

(Partido de la 1ª jornada) 16 de junio, Miami

Hard Rock Stadium Arabia Saudita — Uruguay

1:1

(Al Amri 41 — Araujo 80) Al Owais, At Abdulhamid, At Tambakti, Al Amri, Al Harbi, Ash Shamat, Kanno, Al Haybari, Ad Dosari, Al Juvayr, Al Buraykan. Muslera, Varela, Cáceres, Olivera, Viña, Valverde, Ugarte, Bentancur, Araujo, Vinas, Nunes. España — Cabo Verde

0:0

(El debutante del torneo sumó un punto)

Igualdad total y alta intriga en el Grupo H

Tras este encuentro, se ha producido una igualdad real y una situación inesperada en este cuarteto. Recordemos que en el primer duelo del grupo, la selección de España, actual campeona de Europa, empató sin goles (0-0) ante el modesto Cabo Verde, debutante en la competición, perdiendo sus primeros puntos.

De este modo, al cierre de la primera jornada, los cuatro equipos del Grupo H tienen 1 punto cada uno, y la lucha por el pase a la siguiente fase de playoffs continúa en igualdad de condiciones. ¡Sin duda, los aficionados pueden esperar duelos aún más intensos y despiadados en la segunda jornada!

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