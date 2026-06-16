Nuestra capital, Tashkent, ha vuelto a captar la atención del mundo entero al reunir a algunas de las mentes más brillantes del planeta. Hans Niemann, gran maestro estadounidense y una de las figuras más mediáticas del mundo del ajedrez, compartió sus impresiones tras su participación en el torneo internacional «UzChess Cup Masters», organizado a un alto nivel en Tashkent. Figurando entre los mejores ajedrecistas del mundo, Niemann terminó esta importante competición en la 7ª posición, logrando sumar 4 puntos en 9 intensas partidas. Tras el torneo, el gran maestro estadounidense expresó su profunda gratitud en sus redes sociales por la hospitalidad única y sincera del pueblo uzbeko.

« El plov uzbeko en el aeropuerto y el gran amor por el ajedrez »

En un mensaje especial en sus redes sociales, Hans Niemann no ocultó que su viaje a Tashkent le dejó impresiones muy cálidas y que se sintió muy inspirado por el país:

Las sinceras palabras del gran maestro estadounidense Hans Niemann: «Aunque este gran torneo en Tashkent no fue tan ideal como esperaba o deseaba, terminé este maravilloso viaje disfrutando de un plov uzbeko nacional y clásico preparado ya mismo en el aeropuerto. El amor infinito, la pasión y la energía interior del pueblo uzbeko por el ajedrez son realmente inspiradores. ¡Espero con mucha ilusión y emoción regresar para la próxima Olimpiada de Ajedrez que se celebrará en la antigua y moderna ciudad de Samarcanda! »

A través de la siguiente tabla de análisis político-deportivo y resultados oficiales, puede conocer los resultados finales del torneo «UzChess Cup Masters» y la posición de Hans Niemann en el ajedrez internacional:

Nombre y lugar de la competición Ganador absoluto del torneo internacional Rival en el dramático tie-break Desempeño de Hans Niemann en el torneo Posición de Niemann en el ranking FIDE Camino a la fama del gran maestro UzChess Cup Masters

(Ciudad de Tashkent) Muhiddin Madaminov

(19 años, Uzbekistán) Shamsiddin Vohidov

(5,5 puntos en la fase clásica) 7º lugar

(4 puntos en 9 partidas) 12º lugar

(Categoría Élite, rating 2742) 2022: Magnus Carlsen duelo polémico

Victoria del talento uzbeko de 19 años y la leyenda de Niemann

Otro aspecto alegre de este torneo para los aficionados uzbekos es que el gran premio y la victoria absoluta de la «UzChess Cup Masters» fueron para nuestro talentoso ajedrecista de 19 años, Muhiddin Madaminov. El joven prodigio se llevó el trofeo tras vencer a su compatriota experimentado, Shamsiddin Vohidov, en un tie-break decisivo extremadamente dramático y tenso. Cabe señalar que, al finalizar la fase clásica, ambos ajedrecistas uzbekos lideraban con 5,5 puntos cada uno.

Cabe mencionar que el invitado estadounidense Hans Niemann, según el ranking mundial oficial publicado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) en la modalidad clásica, rating 2742 ocupa el 12º lugar entre los ajedrecistas más fuertes del planeta. Atrajo la atención de la prensa mundial después de 2020, especialmente en 2022, tras su espectacular y polémico duelo con el campeón mundial Magnus Carlsen. Actualmente es considerado una de las estrellas más destacadas y con un estilo más singular del ajedrez mundial.

¡Siga siempre en las páginas de Zamin los debates más candentes del mundo del ajedrez, las victorias históricas de los grandes maestros uzbekos en la escena mundial, los preparativos para la Olimpiada de Samarcanda y noticias deportivas exclusivas!