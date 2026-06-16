La Copa del Mundo 2026, que se desarrolla intensamente en los campos de Norteamérica, está captando la atención de la comunidad deportiva mundial no solo por los goles y los debates apasionados, sino también por los grandes conflictos político-organizativos que ocurren detrás de escena. En el centro de estas graves controversias se encuentran la selección nacional de Irán y su seleccionador Amir Ghalenoei, quienes se hallan en una situación extremadamente compleja debido a la situación geopolítica. Al finalizar el debut en el Mundial, el técnico persa denunció ante los medios el trato inusual y extremadamente severo recibido por su equipo.

« No nos dejaron ni siquiera recuperar el aliento »

Tras un partido difícil contra la selección de Nueva Zelanda, que terminó en un empate luchado 2-2 en la primera jornada de la fase de grupos, la selección de Irán recibió la orden estricta de abandonar inmediatamente el territorio de EE. UU. A pesar de que este encuentro tuvo lugar en Los Ángeles y que el próximo partido importante contra Bélgica (el 21 de junio) para la 2ª jornada también está programado en esta ciudad.

Declaración del seleccionador de la selección nacional de Irán, Amir Ghalenoei: « No dieron a mis jugadores ni un breve momento para recuperarse físicamente después de un partido agotador. En cuanto terminó el encuentro, se nos impuso la exigencia estricta: "Deben irse de aquí inmediatamente". En el fútbol profesional, el proceso de recuperación post-partido es fundamental para la salud de los jugadores y el destino del siguiente encuentro. Pero nos subieron a un avión y nos enviaron más allá de la frontera, a Tijuana. Esta situación nos preocupa seriamente. » « Para ser sincero, no entendemos por qué se están tomando medidas tan drásticas contra nosotros. Resulta muy sorprendente y extraño. En mi opinión, las decisiones globales aquí no están siendo tomadas por la FIFA, sino totalmente por otras organizaciones influyentes o círculos políticos. En realidad, según el plan, deberíamos haber llegado dos días antes del encuentro, quedarnos una noche en el hotel después del partido para recuperar fuerzas y regresar a nuestra base de entrenamiento al día siguiente antes del mediodía. Somos el equipo que más presión y persecución está sufriendo en este Mundial. »

A través de la siguiente tabla de análisis político-deportivo, puede conocer detalladamente las condiciones de estancia de la selección de Irán en territorio estadounidense, el calendario de partidos del Mundial 2026 y las dificultades logísticas:

Fase y grupo del torneo Resultado y lugar del 1er partido Rival y fecha del 2e partido Condición especial para cruzar la frontera de EE. UU. Base de entrenamiento oficial de la selección Distancia desde Los Ángeles hasta la base Fase de grupos del Mundial 2026 2:2 (Empate)

Nueva Zelanda, (Los Ángeles) Selección de Bélgica

(el 21 de junio) Estar en EE. UU. únicamente los días de partido oficial Ciudad de Tijuana

(territorio mexicano) 225 kilómetros

(trayecto en avión y autobús)

Restricciones políticas y «exilio» en México

El experimentado especialista Amir Ghalenoei no reveló durante la rueda de prensa quién o qué organismo estatal dio la orden al equipo de desalojar inmediatamente el suelo estadounidense. Sin embargo, las razones de esta situación radican en los acuerdos especiales de visado anunciados antes del inicio del Mundial.

Según se sabe, debido a las tensas relaciones políticas entre Washington y Teherán, los futbolistas iraníes tienen prohibido permanecer largos periodos en territorio estadounidense. De acuerdo con las reglas confirmadas, los miembros de la selección de Irán solo pueden ingresar al suelo de EE. UU. los días de partido oficial. Por ello, el cuartel general de entrenamiento del equipo no se organizó en EE. UU., sino en la ciudad fronteriza de Tijuana, en México. Los iraníes se ven obligados a recorrer 225 km hacia Los Ángeles para cada partido. Una logística tan pesada y los vuelos constantes inevitablemente afectan el estado físico de los jugadores.

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