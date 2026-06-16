Lionel Messi listo para el inicio del Mundial 2026 con Argentina: Scaloni informó sobre la plantilla

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, anunció una buena noticia para los aficionados antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. El capitán y estrella del equipo, Lionel Messi, ha llegado totalmente preparado para el primer partido del torneo. El entrenador lo informó en la rueda de prensa previa al encuentro contra Argelia, clasificado del grupo G. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Las preocupaciones que inquietaron a la comunidad futbolística en las últimas semanas sobre la lesión de rodilla de Lionel Messi, así como los problemas relacionados con el delantero Julian Alvarez y el portero Emiliano Martinez, han quedado atrás. Scaloni destacó que la estrella del Inter Miami y otros jugadores líderes pasaron exitosamente el reconocimiento médico y están listos para entrar al campo.

El regreso de los líderes

Según información del campamento de la selección, los dolores en el tobillo de Julian Alvarez han desaparecido por completo, mientras que Emiliano Martinez se ha recuperado de la lesión en su dedo. Solo el experimentado defensa Nicolas Tagliafico se encuentra bajo ligera observación, aunque su estado general se evalúa como positivo.

"Todos quieren ver a Leo Messi en el campo. No solo emociona a los argentinos, sino a todo el mundo. Lionel siempre ha tenido una importancia monumental para nosotros y ahora esa importancia ha aumentado. Lo veo en muy buen estado", cita Goal.com las palabras del entrenador.

Asimismo, Scaloni se refirió al estado del portero Emiliano Martinez y del delantero Julian Alvarez: "Emiliano está listo para el partido de mañana. Julian tenía un problema en el tobillo, pero el proceso de recuperación fue excelente. Mañana estará entre nuestras opciones para el once titular".

Presión y expectativas

Los actuales campeones del mundo llegan al partido inaugural del torneo con siete victorias consecutivas. A pesar de ello, Scaloni intentó proteger a sus pupilos de una presión excesiva. En su opinión, aunque el primer partido es importante, no define completamente el destino del torneo.

"Estamos tranquilos, porque es solo un partido de fútbol. La experiencia del último Mundial nos enseñó mucho. El primer encuentro no tiene una importancia fundamental, no todo termina con él. Estamos en buena forma y listos para dar un juego digno contra un rival fuerte", añadió el especialista.

La competencia extremadamente fuerte en la plantilla de la selección argentina representa un desafío agradable para el entrenador. Scaloni admitió que no es fácil elegir el once titular cuando todos los jugadores están sanos. Se señaló que el estado anímico general y la condición física del equipo son suficientes para defender el título de campeón.