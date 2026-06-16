Neymar anuncia que será padre por quinta vez: la reacción humorística de la estrella brasileña

El delantero de la selección de Brasil y del club Santos, Neymar, ha compartido una feliz noticia de su vida personal con sus seguidores. El futbolista y su pareja Bruna Biancardi esperan nuevamente un hijo. Será el tercer hijo de la pareja y el quinto de Neymar en total. Esta noticia se dio a conocer mientras el jugador continúa su proceso de recuperación de una lesión. Así lo informa Goal.com.

En un video especial de « gender reveal » difundido en las redes sociales, se reveló que la pareja espera una niña. En la ceremonia también participaron el hijo mayor de Neymar, Davi Lucca, y sus hijas Mavie y Mel. Según informa Goal.com, este evento familiar sirve como un gran apoyo moral para el futbolista durante su periodo de recuperación tras su grave lesión.

El grupo « Spice Girls » y la familia Neymar

Al saber que tendría otra hija, Neymar reaccionó con una broma particular. Haciendo referencia al creciente número de niñas en su familia, dijo: «Quiero formar un nuevo grupo y, a partir de hoy, se llamará Spice Girls». Cabe mencionar que los hijos de Neymar provienen de tres relaciones diferentes y, con el nuevo bebé, el número de sus hijas llegará a cuatro.

Aunque la exestrella del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain está pasando momentos felices fuera del campo, su situación profesional sigue siendo algo compleja. El delantero, que se espera participe en las eliminatorias para el Mundial 2026 con la selección brasileña, no puede ayudar a su equipo debido a su lesión.

Neymar sufrió una grave lesión en los músculos de la pantorrilla mientras jugaba en el Santos. Por ello, se perdió el encuentro de Brasil contra Marruecos, que terminó en un empate 1-1. El cuerpo médico no tiene prisa en ponerlo en el campo, teniendo en cuenta los problemas crónicos de músculos y tobillo del jugador.

El futbolista de 34 años no ha participado en partidos oficiales desde mediados de mayo. A pesar de ello, se encuentra en la concentración de la selección nacional orientando a los jóvenes jugadores con su experiencia. El cuerpo técnico de Brasil tiene la esperanza de que Neymar se recupere totalmente y regrese al equipo para las fases eliminatorias.

Actualmente, la «Seleção » se prepara para el partido contra Haití que se llevará a cabo el 20 de junio. Es muy probable que Neymar tenga que seguir este encuentro desde la grada. La atención principal del jugador está centrada ahora tanto en recuperar su estado físico como en esperar al nuevo integrante de su familia.