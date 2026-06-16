Manchester United toma un paso inesperado por el fichaje de Crysencio Summerville

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Manchester United toma un paso inesperado por el fichaje de Crysencio Summerville

El club inglés Manchester United ha realizado un movimiento inesperado en el mercado de transferencias. Los "Red Devils" han mostrado interés en Crysencio Summerville, extremo del West Ham y de la selección de Países Bajos, enviando una primera solicitud por su fichaje. El futbolista captó la atención de la directiva del club de Manchester tras destacar en la primera fase del Mundial. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según The Athletic, los scouts del Manchester United llevan tiempo siguiendo la condición física y las capacidades técnicas del jugador de 24 años. Su gol en el partido contra Japón (2-2) aumentó aún más su prestigio. Los directivos de Old Trafford consideran que el sólido rendimiento de Summerville a nivel internacional demuestra que es un jugador de nivel de Champions League.

El futuro de Rashford como factor principal

El fichaje de Summerville depende en gran medida de la situación del actual delantero del equipo, Marcus Rashford. La posibilidad de que Rashford se trasladara al FC Barcelona por 30 millones de euros finalizó oficialmente el lunes. Si el internacional inglés permanece en Manchester, las gestiones para el fichaje de Summerville podrían detenerse.

La directiva del Manchester United prefiere vender a Marcus Rashford, y su contrato cuenta con una cláusula de rescisión de 40 millones de libras esterlinas válida para todos los clubes, excepto Manchester City y Liverpool. Si se concreta este traspaso, se espera que el West Ham exija al menos 50 millones de libras por su estrella.

El entrenador Michael Carrick valora positivamente la velocidad y la capacidad del extremo neerlandés para recortar desde la banda izquierda hacia el centro. En su opinión, Summerville puede hacer que la línea de ataque sea más variada y peligrosa. Actualmente, el jugador tiene contrato con el club londinense por tres años más, lo que podría complicar las negociaciones.

Al mismo tiempo, el Manchester United trabaja activamente en otras áreas para reforzar la plantilla. Según Goal.com, el club ya ha cerrado el fichaje del centrocampista del Atalanta, Ederson. Asimismo, a través del agente Jorge Mendes, continúan las negociaciones por otro talento del West Ham, Mateus Fernandes, de 21 años.

Por ahora, Crysencio Summerville centra su atención en la participación de la selección de Países Bajos, dirigida por Ronald Koeman, en el Mundial. El jugador podría incrementar aún más su valor de mercado si mantiene su mejor nivel en la fase de eliminatorias.

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Nodirbek Razzokov
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