Bukayo Saka asume un riesgo antes del Mundial 2026: la estrella inglesa quiere jugar lesionado

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Bukayo Saka asume un riesgo antes del Mundial 2026: la estrella inglesa quiere jugar lesionado

El delantero de la selección de Inglaterra y del Arsenal, Bukayo Saka, admitió que está asumiendo un riesgo físico serio antes del inicio del Mundial 2026. A pesar de luchar contra dolores en el tendón de Aquiles desde hace tiempo, el jugador de 24 años desea jugar el partido inaugural contra Croacia en Dallas. Bajo la dirección de Thomas Tuchel, la salud de Saka se ha convertido en uno de los temas más urgentes para Inglaterra. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El delantero se lesionó en marzo durante la final de la League Cup contra el Manchester City. Desde entonces, se ha perdido siete partidos de liga y casi no ha podido disputar partidos completos en los últimos tres meses. El hecho de que el jugador no pudiera permanecer en el campo hasta el final de la final de la Champions League indica que su estado físico aún no es ideal.

Riesgo y responsabilidad

Según Goal.com, aunque Bukayo Saka comparte las preocupaciones del entrenador, está dispuesto a poner a prueba sus capacidades. El futbolista afirmó en una entrevista: "No quiero ir en contra de la opinión del entrenador. Pero el equipo médico del Arsenal y de Inglaterra me ha estado ayudando maravillosamente desde marzo. Me siento mucho mejor que en los últimos meses y estoy listo para la lucha".

Saka comprende que jugar lesionado es el mayor riesgo para un futbolista profesional. Señaló que los aficionados y los críticos juzgan según el rendimiento en el campo, mientras que a nadie le interesa que el jugador esté jugando con dolor. "La gente espera resultados. Estoy dispuesto a asumir este riesgo", añadió el delantero.

La competencia en la selección de Inglaterra

Thomas Tuchel mantiene un control estricto sobre el estado de Saka. Si Bukayo no está totalmente listo, se espera que Noni Madueke ocupe su lugar en la banda derecha. En la fase de grupos del Mundial 2026, Inglaterra se enfrentará, además de Croacia, a Ghana y Panamá. En un calendario tan apretado, preservar la salud de los jugadores clave tiene una importancia estratégica.

Saka, quien salió campeón de la Premier League con el Arsenal, cree que este éxito aporta una confianza adicional a la selección. Saber lo que es ganar y sentir el espíritu campeón puede ser un factor decisivo en un torneo tan prestigioso como el Mundial. Por ahora, toda la atención está centrada en el inicio en Dallas y en si Saka aparecerá en el once titular.

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Nodirbek Razzokov
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