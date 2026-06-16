Nani: la selección de Portugal está dispuesta a darlo todo por Cristiano Ronaldo

La antigua estrella de la selección de Portugal, Nani, confía en que el equipo nacional dará lo máximo de sí por Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo 2026. Según él, sus compañeros se esforzarán al máximo para que el legendario delantero consiga el único trofeo que le falta en su carrera. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Hablando en el podcast Portugal Football Summit, Nani valoró positivamente el potencial de la plantilla actual. Según el diario O Jogo, el exjugador del Manchester United destacó que se ha formado un equilibrio perfecto entre la experiencia y los jóvenes talentos en la selección, lo que se espera sirva como base principal para ganar el torneo.

Bajo el liderazgo de Cristiano Ronaldo, Portugal ya ha logrado varios éxitos importantes. El equipo fue campeón de Europa en 2016 y ganó la Nations League en 2019 y 2025. Nani señaló que la cohesión del equipo y la unión hacia un objetivo común son la clave de la victoria.

La influencia de Ronaldo y el espíritu de equipo

"La presencia de Ronaldo en el campo tiene un gran impacto. Motiva a los demás jugadores a esforzarse un poco más por él, por el equipo y por la selección nacional. Porque hay una historia hermosa aquí y todos somos parte de ella", dijo Nani. Según él, Cristiano puede unir no solo a los aficionados portugueses, sino a los de todo el mundo.

Asimismo, Nani reconoció especialmente el papel del centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes. Destacó que la sed de victoria de Bruno y su deseo de ser el mejor en su posición son factores muy importantes para Portugal. El equipo puede contar con su ayuda en cualquier situación.

El futuro enfrentamiento con Uzbekistán

La selección de Portugal comenzará su camino en la Copa del Mundo en el grupo K contra la República Democrática del Congo. Uno de los partidos más interesantes de la fase de grupos para los pupilos de Roberto Martínez será el próximo martes, día en que los portugueses se enfrentarán a la selección nacional de Uzbekistán.

El último duelo de la fase de grupos será el 28 de junio contra Colombia. Cristiano Ronaldo y sus compañeros, cargando con las esperanzas de millones de aficionados, pretenden demostrar sus ambiciones desde los primeros minutos. Según Goal.com, el equipo se prepara actualmente con un estado de ánimo muy alto.