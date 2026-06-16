William Saliba se considera uno de los mejores defensas del mundo

William Saliba, defensa del Arsenal y de la selección de Francia, ha expresado opiniones audaces sobre su rol y habilidad en el fútbol. Convertido en uno de los defensores centrales más fuertes de la Premier League en las últimas dos temporadas, el jugador no ocultó que se ve a sí mismo entre los mejores del mundo. Según él, aunque no esté tan en el centro de atención como los delanteros, está demostrando un nivel muy alto en su posición. Así lo informa el portal Goal.com.

En una entrevista con la revista GQ, Saliba habló sobre su estado actual y sus metas futuras. El futbolista destacó que se ha convertido en un verdadero líder bajo el mando de Mikel Arteta y que su estilo de juego debería infundir temor en los rivales. Convertido en una figura clave del Arsenal, el defensa entiende bien cuánto importan los logros colectivos para su prestigio personal.

Nivel de estrella y humildad

Saliba admite que su nivel de fama es un poco menor comparado con delanteros como Kylian Mbappe u Ousmane Dembele. Según sus palabras, los aficionados siempre valoran más a los futbolistas que marcan goles y dan asistencias decisivas. Sin embargo, esto no afecta su confianza en sí mismo.

«No soy una estrella como Mbappe o Dembele, pero soy uno de los mejores del mundo en mi posición. Si hubiera tenido la oportunidad, también habría sido delantero y habría marcado 30 goles por temporada. Pero mi destino era ser defensa y soy muy feliz con ello», afirma el jugador en su entrevista.

Actualmente, Saliba solo cuenta con trofeos menores como la Community Shield. Destacó que el mundo del fútbol recuerda a las personas precisamente por sus grandes victorias y trofeos. Por ello, su objetivo principal es ganar torneos prestigiosos con el Arsenal y la selección de Francia. En su opinión, una vez que logre grandes trofeos, su estatus como el mejor defensa del mundo se consolidará aún más.

Liderazgo en la selección de Francia

En la selección de Francia, Saliba se ve a sí mismo como un líder ejemplar a través de sus acciones en el campo. A diferencia de jugadores como Mike Maignan o Kylian Mbappe, que son más emocionales y dan instrucciones en voz alta, él prefiere ayudar al equipo organizando la defensa y dominando los duelos individuales.

En este enfoque, Saliba no ocultó que se inspira en el estilo del legendario Raphael Varane, quien recientemente se retiró. Para Saliba, lo principal es la serenidad y el orden en la línea defensiva. El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, le exige precisamente esa frialdad y un juego seguro que intimide a los delanteros rivales.