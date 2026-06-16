Kylian Mbappé habla sobre cómo ha cambiado su vida tras llegar al Real Madrid

El capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, se sinceró en una entrevista sobre su nueva vida en la capital española y la pesada carga de la fama. El futbolista destacó que dejar su país natal para mudarse a Madrid le ha brindado una libertad y tranquilidad inesperadas fuera del campo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista con el diario Le Parisien, Mbappé afirmó que se siente mucho más libre en Madrid tras la asfixiante fama que vivía en Francia. Según sus palabras, mientras que en París se veía obligado a desplazarse siempre rodeado de servicios de seguridad, en España tiene la oportunidad de salir a la calle como una persona normal. Goal.com citó estas declaraciones del futbolista.

Fama y libertad personal

"Estoy preparado para ser famoso, tengo que vivir con ello. Pero en Madrid puedo vivir con más libertad que en Francia. Puedo salir a la calle sin guardaespaldas, estoy planeando cosas que antes eran imposibles. Hago cosas cotidianas más de lo que la gente piensa", dice el delantero de 27 años.

Mbappé admitió haber pasado dos años técnicamente complejos en el Real Madrid. Aunque ganó la Bota de Oro europea en su primera temporada y fue dos veces máximo goleador de La Liga, no tuvo la misma suerte en cuanto a trofeos colectivos. Al mismo tiempo, es innegable que el hecho de que su antiguo club, el Paris Saint-Germain, ganara la Champions League dos veces consecutivas tras su salida fue un poco amargo para el jugador.

Recuerdos dolorosos del Mundial

El delantero no ocultó que la derrota sufrida ante Argentina en la final del Mundial 2022 aún deja una huella dolorosa en su corazón. Calificó la derrota en la tanda de penaltis como la forma más cruel del deporte. Aunque Mbappé considera que los penaltis no son una lotería, sino fruto de la habilidad, afirmó que es duro que cuatro años de trabajo terminen así.

Actualmente, Kylian Mbappé se prepara con la selección de Francia para el inicio del Mundial 2026. Antes del primer encuentro contra Senegal, destacó que su estado mental es óptimo y que la tranquilidad interior encontrada en Madrid le motiva para conseguir nuevas victorias.

Para la estrella del Real Madrid, la vida en España ha sido no solo un nuevo reto deportivo, sino también una oportunidad para recuperar el equilibrio en su vida personal. A pesar de ser una estrella mundial, valora profundamente mantener el anonimato y disfrutar de las alegrías humanas más sencillas.