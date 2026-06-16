Alineaciones confirmadas para el duelo Francia-Senegal

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Alineaciones confirmadas para el duelo Francia-Senegal

Con el mundo entero expectante y los corazones de los aficionados al fútbol latiendo con fuerza, continúan los partidos más intensos de la 1ª jornada de la Copa del Mundo 2026. Esta noche, una de las selecciones más poderosas del planeta, la actual vicecampeona, Francia, se enfrentará a uno de los representantes más peligrosos y orgullosos de África: Senegal. Antes de este enfrentamiento que promete ser tenso y sin concesiones, los cuerpos técnicos de ambos bandos han anunciado oficialmente las alineaciones iniciales.

Choque de estrellas: ¡a las 23:59 hora de Tashkent!

Este gran enfrentamiento, que será un verdadero regalo para los aficionados al fútbol, comenzará a las 23:59 hora local. En el bando francés, la estrella más valiosa del fútbol mundial, Kylian Mbappe, y el joven talento Michael Olise intentarán romper la defensa rival desde los primeros minutos, mientras que por parte de Senegal, el legendario Sadio Mane y el delantero del Chelsea londinense, Nicolas Jackson, están listos para dar una respuesta contundente.

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo oficial, puede conocer en detalle las alineaciones iniciales completas de los equipos que saltarán al campo en este duelo de la 1ª jornada de la Copa del Mundo 2026:

Selección de Francia (Alineación inicial)

Selección de Senegal (Alineación inicial)

Competición y jornada

Hora de inicio (Hora de Tashkent)

Portero: Maignan



Defensas: Kunde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez



Centrocampistas: Tchouameni, Rabiot, Olise



Delanteros: Dembele, Mbappe, Due

Portero: Mendy



Defensas: Diatta, Niakate, Koulibali, Diouf



Centrocampistas: Kamara, Idrissa Gueye, Pap Gueye



Delanteros: Sarr, Mane, Jackson

Copa del Mundo 2026

1ª jornada


(Partido central)

Deseo de revancha histórica: los aficionados esperan una batalla épica

Los enfrentamientos entre estas dos selecciones siempre han tenido una historia especial. Muchos aficionados recordarán que en el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2002, Senegal sorprendió al mundo al derrotar a la entonces campeona, Francia. Años después, estas dos potencias vuelven a chocar en los campos de la Copa del Mundo 2026. Mientras que Francia busca restaurar su estatus y comenzar el torneo con una victoria, los «Leones de la Teranga» (Senegal) están decididos a provocar una nueva sensación.

Predicciones de los analistas deportivos:

Aunque los pupilos de Didier Deschamps puedan parecer claros favoritos sobre el papel, es seguro que la plantilla de Senegal, compuesta por futbolistas físicamente fuertes y experimentados, causará grandes dificultades a los franceses. El duelo entre Mbappe y Mane se convertirá en uno de los espectáculos más bellos de los primeros días de este mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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