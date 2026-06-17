Francia vence a Senegal con goles de Mbappé y Barcola

La Copa del Mundo 2026, celebrada en los campos de Norteamérica, está ofreciendo desde sus primeros días drama y momentos inolvidables a millones de aficionados. En uno de los partidos más esperados de la 1ª jornada, disputado ante estadio lleno, la selección de Francia, actual vicecampeona y ganadora de 2018, se enfrentó a Senegal, uno de los representantes más orgullosos y dinámicos del continente africano. En este intenso choque en el estadio MetLife, los pupilos de Didier Deschamps demostraron su alta clase para comenzar el torneo con una victoria convincente.

Doblete histórico de Kylian Mbappé y asistencias precisas de Olise

Mientras que la primera parte terminó sin goles debido a la resistencia y las tácticas defensivas de ambos equipos, la segunda mitad se convirtió en un verdadero espectáculo de goles. En el minuto 66 el delantero más temido del fútbol mundial, Kylian Mbappé, logró abrir el marcador con un disparo preciso. Le asistió el joven talento Michael Olise. Poco después, el «arma secreta» que Deschamps introdujo desde el banquillo dio resultado: Bradley Barcola, que entró en el minuto 80 por Dembélé, puso el 2-0 solo dos minutos más tarde, en el minuto 82 de juego.

Los últimos minutos fueron verdaderamente nerviosos y emocionantes para los aficionados. El delantero senegalés Mbaye, que entró desde el banquillo, anotó en el tiempo añadido, en el minuto 90+5 reduciendo la diferencia y devolviendo la intriga al partido. Sin embargo, solo un minuto después, en el minuto 90+6 tras otra magnífica asistencia de Michael Olise, Kylian Mbappé marcó su segundo gol del encuentro para poner el punto final: ¡3-1! Con este doblete, Mbappé aumentó su número de goles en la historia de los mundiales a 14 dando otro gran paso hacia nuevos récords.

A través de la siguiente tabla de estadísticas deportivas oficiales, puede conocer los resultados finales y las alineaciones completas de este encuentro de la 1ª jornada del Mundial 2026:

Nombre de la competición y estadio Resultado final y cronología de goles Alineación de la selección de Francia Alineación de la selección de Senegal Copa del Mundo 2026 1ª jornada

Estadio MetLife Francia — Senegal — 3:1



• K. Mbappé (66', 90+6')

• B. Barcola (82')



• Mbaye (90+5') Portero: Maignan

Defensas: Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez

Centrocampistas: Tchouaméni, Rabiot, Olise

Delanteros: Dembélé (Barcola, 80), Mbappé, Doué (Cherki, 87)

Inicio importante en el Mundial y el próximo choque de rivales

Tras esta victoria, la selección de Francia tomó un claro liderazgo en su grupo y demostró la seriedad de sus ambiciones por el título. Ahora, la segunda pareja del grupo —Irak, representante de Asia, y Noruega, uno de los equipos europeos más fuertes con Erling Haaland— se enfrentarán en su primer duelo grupal. Este partido también será muy importante para las siguientes luchas del grupo.

Conclusión de los analistas deportivos: Francia logró la victoria con frialdad a pesar de la fuerte presión de Senegal. El estado de forma espectacular de Mbappé y la capacidad de Olise para controlar el juego con dos asistencias pueden ser los factores principales para que el equipo de Deschamps llegue al menos a la final de este mundial. Senegal, aunque derrotado, mostró carácter y aún no ha perdido la oportunidad de pasar de ronda.

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