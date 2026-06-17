En la primera jornada de la Copa del Mundo 2026, que está sacudiendo los campos de Norteamérica, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, anotó un magnífico hat-trick contra Argelia. Tras este encuentro histórico, compartió sus emociones y sentimientos internos. El legendario delantero de 38 años, quien aseguró una victoria amplia y convincente por 3-0 para los actuales campeones del mundo, expresó con sinceridad por qué no pudo contener las lágrimas durante el juego y habló sobre esta nueva etapa de su carrera.

Messi: «Aquí no hay partidos fáciles»

El más grande maestro del balón de nuestra era comenzó su intervención analizando la situación general del torneo y la importancia de la primera victoria. Messi destacó que su experiencia en los grandes escenarios le aporta una fuerza adicional.

«Este es el sexto Mundial de mi carrera y todavía me siento en un nivel excelente en el campo. Hoy logramos una victoria importante en un encuentro que fue realmente complejo y difícil. Comenzar torneos supremos como la Copa del Mundo con éxito, es decir, con tres puntos, siempre es decisivo. Porque en una competición tan prestigiosa no existen los partidos fáciles y cada rival lucha hasta el final», dijo el capitán argentino.

Además, no ocultó que ya ha conquistado todas las cimas en su trayectoria: «A lo largo de mi extensa vida como futbolista, he vivido muchos momentos maravillosos, inolvidables y grandes victorias. A esta edad, cada hecho y triunfo que ocurre es para mí simplemente un bono agradable».

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo oficial, puede conocer en detalle las confesiones de Lionel Messi tras el partido contra Argelia, sus estadísticas históricas y los próximos planes de la selección argentina:

Goles anotados y resultado La verdadera razón de las lágrimas Estatus de goleador histórico Fecha y rival del próximo partido Hat-trick (3 goles)



• Argentina — Argelia (3:0)

• 16º gol de Messi en Mundiales • No relacionado con el fútbol

• Secuelas de días difíciles en su vida

• Gran apoyo de sus compañeros Igualado con Miroslav Klose



• 16 goles para ambas leyendas

• Mejor marca de la historia 22 de junio de 2026



• Contra la selección de Austria

Lágrimas tras el primer gol: la realidad fuera del fútbol

La situación más emocionante que captó la atención de millones de aficionados durante el encuentro fue cuando Leo rompió a llorar tras marcar el primer gol. El capitán explicó este momento con total sinceridad.

«Sí, después de marcar el primer gol no pude contener las lágrimas, lloré. Pero estas emociones no tenían absolutamente nada que ver con el fútbol. Recientemente, me tocó pasar por días muy difíciles y penosos en mi vida personal. En esa situación compleja, los miembros de la delegación de nuestra selección, el cuerpo técnico y todos mis compañeros estuvieron conmigo, no me dejaron solo y me dieron una fuerza mental inmensa. Estaré agradecido con ellos toda la vida», expresó el genio argentino.

Cabe recordar que, tras sus tres goles en este encuentro, Messi elevó su total de goles en Copas del Mundo a 16, igualando al máximo goleador histórico de los mundiales, el alemán Miroslav Klose.

La selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, disputará un partido sumamente importante por la 2ª jornada de la fase de grupos este año el 22 de junio contra la selección de Austria. Precisamente ese día, Messi podría superar el récord de Klose y convertirse en el líder único de la historia.