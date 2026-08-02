Lenovo prepara nuevos dispositivos Googlebook basados en el sistema operativo Android

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Lenovo prepara nuevos dispositivos Googlebook basados en el sistema operativo Android

Lenovo se está preparando para lanzar al mercado una nueva categoría de ordenadores móviles llamada Googlebook. Según ixbt.com, esta nueva clase de dispositivos fue anunciada esta primavera, y su principal característica es que funcionan con el sistema operativo Android y cuentan con una integración profunda con el sistema inteligente Gemini Intelligence, informa Ixbt.com. informa .

Actualmente, se espera que Lenovo presente al menos tres tipos diferentes de nuevos productos en esta dirección. Esta línea incluye ordenadores móviles, de los cuales dos están diseñados en formato de portátil clásico y el resto en forma híbrida. Los expertos consideran este paso como un avance importante para acercar las fronteras entre los dispositivos móviles y fijos.

Tabletas y portátiles híbridos

Uno de los dispositivos en preparación es un aparato dos en uno que cumple dos funciones. Según las primeras imágenes filtradas, este dispositivo consistirá en una cómoda tableta con un teclado conectado. Aunque los detalles técnicos aún son escasos, basándose en fuentes se ha informado de que este modelo estará equipado con cuatro altavoces compatibles con la tecnología de audio Dolby Atmos y será compatible con un lápiz óptico especial.

Los otros dos nuevos dispositivos se presentarán en el formato de portátil tradicional. Según el material visual filtrado, tienen un cuerpo muy delgado y ofrecen a los usuarios un conjunto mínimo de puertos. Esta solución reduce significativamente el peso de los dispositivos, haciéndolos cómodos para quienes los llevan consigo constantemente.

Próxima presentación y expectativas

Por ahora, Lenovo no se apresura a revelar información oficial sobre las especificaciones técnicas completas, los precios y las fechas de lanzamiento de estos productos. Sin embargo, según fuentes del mundo tecnológico, se espera que todos los detalles clave sobre los dispositivos se den a conocer en la presentación tradicional Made by Google el 12 de agosto.

El hecho de que los dispositivos de la categoría Googlebook funcionen sobre la base de Android permitirá introducir el ecosistema de aplicaciones móviles de manera más amplia en el segmento de los portátiles. Se espera que esto ofrezca a los usuarios nuevas comodidades al trabajar y consumir contenido de entretenimiento.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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