Un gran tiburón blanco salta detrás de un surfista despreocupado

Un nuevo e impresionante incidente relacionado con uno de los depredadores marinos más peligrosos del mundo se registró en el estado de California, EE. UU. Cerca de la costa de Newport Beach, el momento en que un gran tiburón blanco saltó fuera del agua justo detrás de un surfista fue capturado por casualidad en una cámara.

El incidente fue grabado por Soaren Stevenson, quien realizaba tomas fotográficas en la playa temprano en la mañana. Al principio, no prestó atención a lo que salió del agua. Más tarde, al ampliar la imagen, se dio cuenta de que era un gran tiburón blanco.

Lo más sorprendente es que el surfista no se dio cuenta en absoluto de que el tiburón había aparecido a pocos metros de él. Las personas en los alrededores también se enteraron del suceso más tarde a través de las fotografías.

Los expertosdestacan que el salto de un tiburón fuera del agua no significa necesariamente un ataque. Este tipo de comportamiento a veces se observa para deshacerse de parásitos, jugar o durante el proceso de caza.

Según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, los incidentes con tiburones hacia los humanos son muy raros en el estado. Desde 1950 se han registrado oficialmente menos de 250 casos, y un número muy reducido de ellos ha tenido un desenlace mortal.

A pesar de ello, los especialistas recomiendan no entrar al agua en las zonas donde se han visto tiburones y seguir las advertencias oficiales. Este momento único capturado en cámara generó un gran debate en las redes sociales.