Las emociones de Jude Bellingham en el campo: ¿por qué la estrella del Real Madrid no debe cambiar?

Jude Bellingham, una de las estrellas principales del Real Madrid y de la selección de Inglaterra, suele estar en el centro de las críticas por su intensidad en el campo y sus protestas ocasionales hacia sus compañeros o los árbitros. Sin embargo, según expertos y exjugadores, es precisamente ese carácter lo que lo ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Si empezara a refrenar sus emociones, esto podría perjudicar más su juego. Así lo informa Goal.com en una noticia.

El exportero de la selección inglesa, David James, comentó sobre las polémicas del comportamiento de Bellingham en una entrevista con Goal.com. Según él, las «explosiones» del centrocampista de 22 años en el campo no son un problema para el equipo, sino más bien una señal de una sed infinita de victoria. James destacó que sus compañeros ya han aceptado este temperamento de Jude.

Mentalidad ganadora e imagen fuera del campo

Curiosamente, fuera del campo, Jude Bellingham es muy tranquilo y educado. La joven estrella de Birmingham siempre destaca por su sonrisa sincera. Pero en cuanto cruza la línea del campo, se convierte en una persona totalmente diferente: un verdadero «Galáctico». Es un líder nato que exige el 100 % de rendimiento tanto de sí mismo como de sus compañeros.

Los esfuerzos de Bellingham por mantener estándares altos se manifiestan a veces en palabras duras hacia sus compañeros o descontento con las decisiones arbitrales. Incluso Thomas Tuchel mencionó una vez que la madre del jugador consideraba algunos de sus gestos como un poco bruscos. A pesar de ello, el futbolista comprende sus errores y sabe pedir disculpas cuando es necesario.

Competencia y Mundial 2026

Actualmente, la competencia por la posición del número 10 en la selección de Inglaterra es muy fuerte. A pesar de contar con talentos como Phil Foden, Cole Palmer y Morgan Gibbs-White, Bellingham destaca por su capacidad de asumir el control del juego en los momentos decisivos. Su famoso gol celebrado con un «who else» en la Euro 2024 es un ejemplo claro de ello.

Según David James, las acciones de Bellingham pueden compararse con las de Jordan Pickford. A muchos puede no gustarles los gritos del portero en el campo, pero el equipo lo acepta bien. Del mismo modo, los miembros del Real Madrid y de la selección de Inglaterra entienden perfectamente que detrás de las emociones de Bellingham solo hay un objetivo: la victoria.

En conclusión, si Jude Bellingham se convirtiera en un jugador sin emociones y demasiado calmado, podría apagar el «fuego» de su juego. De cara al Mundial 2026, la selección de Inglaterra necesita desesperadamente a un líder impregnado de esa mentalidad ganadora.